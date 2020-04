John John Florence lança documentário sobre… vela

Quando não está na água a surfar, John John Florence está na água a velejar. A paixão do bicampeão mundial é amplamente famosa e durante a grave lesão que sofreu no ano passado, muito do tempo que o surfista havaiano passou no mar foi a aproveitar essa sua segunda paixão. Agora, de quarentena, John John aproveitou para lançar um novo documentário sobre… isso mesmo: vela.





No primeiro de quatro episódios deste documentário intitulado "VELA", John John viaja pelas ilhas havaianas com um grupo de amigos, tentando puxar os limites da navegação numa pequena embarcação. E até aproveitou para "surfar" umas ondas de uma forma diferente.Entretanto, no mesmo dia em que lançou o episódio inaugural, Florence também disponibilizou o segundo episódio, onde ele e a sua crew se aventuram no oceano Pacífico, com destino ao atol de Palmyra.Ação não falta nestes episódios, disponibilizados no canalde youtube do campeão mundial de surf de 2016 e 2017, que nos mostra que quando alguém nasce com talento, independentemente daquilo que faça, faz sempre de uma forma ímpar.