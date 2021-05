John John Florence operado ao joelho após lesão

O havaiano John John Florence, bicampeão mundial de surf (2016 e 2017), foi operado ao joelho esquerdo, depois de se lesionar na semana passada, anunciando esta quarta-feira que a cirurgia correu bem e que espera recuperar para Tóquio'2020.

"Segundo o cirurgião, deu tudo certo", adiantou o surfista de 28 anos através da sua conta no Instagram.

Um dos melhores surfistas do mundo lesionou-se na semana passada durante a prova de Margaret River, na Austrália, do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL, na sigla inglesa), tendo desistido de disputar o resto da competição (quando tinha lugar assegurado nos quartos de final).

"O procedimento vai me permitir voltar a surfar 100% mais cedo do que esperava. Sinto-me motivado para dizer que as Olimpíadas são possíveis", realçou John John Florence, garantindo que "fará tudo" para marcar presença no Japão, onde os Jogos estão agendados para entre 23 de julho e 08 de agosto.

Caso não recupere a tempo, Florence, que é o quarto classificado do ranking mundial, vai ser substituído no Japão pelo 'lendário' Kelly Slater, 11 vezes campeão mundial, de 49 anos, que é o primeiro surfista americano elegível.

O surf vai marcar presença pela primeira vez nos Jogos Olímpicos e as provas, que reúnem 40 atletas (20 mulheres e 20 homens), acontecem na Baía de Ichinomiya, de 25 a 28 de julho.

A modalidade também está confirmada na programação dos Jogos Paris'2024 e as provas vão ser realizadas nas poderosas ondas do Taiti.