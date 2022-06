John John Florence ressente-se de lesão no joelho e é baixa para El Salvador

Más notícias para John John Florence e para os fãs do surf mundial. O surfista havaiano anunciou esta quarta-feira nas redes sociais que está novamente lesionado num dos joelhos, estando oficialmente de fora da próxima etapa do CT 2022, que começa no domingo em El Salvador. Mas Florence poderá falhar ainda mais eventos.Depois da grave lesão sofrida em 2019, os problemas não têm largado os dois joelhos do campeão mundial de 2016 e 2017. Florence lesionou-se novamente em 2021, fazendo uma recuperação milagrosa para competir nos Jogos Olímpicos. Contudo, depois de Tóquio foi forçado a parar novamente para curar totalmente a lesão."Fiquei ontem a saber que a dor que sentia em G-Land se devia a uma rutura do ligamento lateral que aconteceu durante a etapa", começou por revelar Florence numa mensagem no Instagram. "São notícias difíceis de aceitar e que significam que vou falhar a etapa de El Salvador e, muito provavelmente, também a do Brasil", anunciou.Apesar de todos os contratempos que tem sofrido, John John acredita na recuperação. "Para ser honesto, isto dói muito. Mas há sempre imprevistos que não conseguimos controlar. Resta-me tentar responder da melhor maneira possível", frisou. Entre as mensagens de apoio, pode ler-se a de alguns colegas de Tour, como o atual líder mundial Filipe Toledo.Apesar de se ter dedicado a recuperar a 100 por cento durante vários meses para atacar a temporada de 2022, um dos joelhos de John John voltou a ceder após seis etapas do circuito mundial, apesar de se ter apresentado em grande nível no arranque da temporada.Na última etapa, em G-Land, na Indonésia, John John Florence já surgiu de joelheira, fazendo temer o pior e admitindo em entrevista que esteve para abdicar da presença na etapa. Ainda assim, o surfista havaiano entrou em ação limitado, sendo eliminado nas primeiras rondas. Agora, vai mesmo ser obrigado a parar.É provável que, dependendo da gravidade da lesão, John John tenha a época em risco e falhe ainda mais etapas que El Salvador e Brasil. Na prática, o havaiano hipotecou as esperanças de terminar no top 5 do ranking e de se qualificar para a finalíssima de setembro em Trestles, onde se discute o título mundial.