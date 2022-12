John John Florence vence Haleiwa Challenger no regresso à competição

John John Florence fez a festa em casa, após conquistar, esta madrugada de sábado, o triunfo no Haleiwa Challenger, a prova que fechou a temporada das Challenger Series 2022. Apesar de estar a competir neste circuito apenas para ganhar ritmo competitivo, o surf havaiano esteve sempre acima da concorrência e consumou um regresso em grande à competição.Além de repetir o triunfo que já tinha conseguido no ano passado nesta prova, John John mostrou estar totalmente apto após a lesão que o afastou de ação a meio da temporada do World Tour. Foi com total domínio que John John foi superando os heats no dia final em Haleiwa, acabando por ser um vencedor incontestado da prova havaiana.Tal como Gabriel Medina fez em Outubro passado, na prova de Saquarema, também Florence regressou de lesão da melhor forma, subindo logo ao lugar mais alto do pódio. Ambos mostram estar a postos para a nova temporada do circuito mundial, que arranca em janeiro no Havai, na famosa onda de Pipeline.Na final em Haleiwa, John John teve pela frente adversários de nível de CT. Além do japonês Kanoa Igarashi, que também faz parte da elite mundial e ficou no segundo posto, John John ainda deixou no 3.º posto o brasileiro Michael Rodrigues, que garantiu nesta prova o regresso ao circuito mundial, e no 4.º posto o australiano Ryan Callinan, que garantiu a requalificação através das Challenger Series.Definidas ficaram ainda as vagas para a elite mundial do próximo ano, com Frederico Morais a cair dessa luta durante os quartos-de-final, onde acabou por ser eliminado. As decisões chegaram cedo e nem foi preciso esperar pelas finais para conhecer o nome de todos os qualificados. Com quatro vagas ainda em disputa, os brasileiros Michael Rodrigues e João Chianca, o australiano Liam O’Brien e o havaiano Zeke Lau garantiram todos o regresso ao circuito mundial.1. Leonardo Fioravanti (ITA) 26,9152. Ryan Callinan (AUS) 26,0303. Rio Waida (IDN) 22,6504. Maxime Huscenot (FRA) 18,6955. Ramzi Boukhiam (MOR) 17,7656. Michael Rodrigues (BRA) 17,4706. Ian Gentil (HAW) 17,4708. Joao Chianca (BRA) 16,2359. Liam O'Brien (AUS) 16,05010. Ezekiel Lau (HAW) 15,7701 - John John Florence (HAW) 16.772 - Kanoa Igarashi (JPN) 14.873 - Michael Rodrigues (BRA) 11.764 - Ryan Callinan (AUS) 11.20Heat 1: John John Florence (HAW) 17.23, Michael Rodrigues (BRA) 12.24, Leonardo Fioravanti (ITA) 11.40, Kalani Ball (AUS) 8.33Heat 2: Ryan Callinan (AUS) 16.50, Kanoa Igarashi (JPN) 9.80, Kauli Vaast (FRA) 6.54, Maxime Huscenot (FRA) 5.50Haleiwa Challenger Men’s Quarterfinal Results:Heat 1: Leonardo Fioravanti (ITA) 12.43 DEF. Kalani Ball (AUS) 11.67, Ethan Ewing (AUS) 10.63, Gatien Delahaye (FRA) 5.26Heat 2: John John Florence (HAW) 12.94 DEF. Michael Rodrigues (BRA) 10.90, Jesse Mendes (ITA) 10.84, Justin Becret (FRA) 7.40Heat 3: Kanoa Igarashi (JPN) 16.17 DEF. Kauli Vaast (FRA) 11.03, Frederico Morais (PRT) 10.60, Morgan Cibilic (AUS) 9.67Heat 4: Ryan Callinan (AUS) 12.73 DEF. Maxime Huscenot (FRA) 11.37, Imaikalani deVault (HAW) 10.97, Chris Zaffis (AUS) 10.60