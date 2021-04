Jovem Caroline Marks conquista triunfo em Narrabeen

A jovem norte-americana Caroline Marks conquistou, esta terça-feira, o triunfo na terceira etapa da temporada do circuito mundial, em Narrabeen, na Austrália. Foi a terceira vitória da carreira para a surfista de 19 anos, que conseguiu, assim, subir à vice-liderança do ranking mundial e aproximar-se de Carissa Moore.

A vice-campeã mundial em título aproveitou da melhor forma a eliminação inesperada de Carissa nas meias-finais, frente à brasileira Tatiana Weston-Webb, e colocou em prática todo o seu power surf, de forma a afirmar-se como uma das grandes candidatas a estar no evento de final do ano, em Trestles, onde as cinco melhores surfistas do ranking disputam o título mundial.

No dia final Caroline começou por eliminar a francesa Johanne Defay, que vinha a ser até aqui a melhor surfista em prova. Seguiu-se um embate nas meias-finais com a compatriota Courtney Conlogue, num heat mais sofrido por parte de Marks. Com a rival na frente até final, foi já na última onda que a jovem da Florida conseguiu inverter o resultado por apenas 0,03 pontos.

Apesar do susto, Caroline Marks conseguiu capitalizar a derrota de Carissa Moore no heat anterior. E na grande final acabou por não dar facilidades a Tatiana Weston-Webb. Com 12,57 pontos, Marks superou os 11,34 pontos da surfista brasileira, de origem havaiana.

Depois de em 2019 ter vencido a etapa inaugural do circuito, na Austrália, e de também o ter feito em Portugal, Caroline conseguiu com este triunfo reduzir para cerca de 5 mil pontos a desvantagem para Carissa Moore na liderança do ranking mundial feminino.

Rip Curl Narrabeen Classic Women’s Final Results:

1 - Caroline Marks (USA) 12.57

2 - Tatiana Weston-Webb (BRA) 11.34

Rip Curl Narrabeen Classic Women’s Semifinal Results:



HEAT 1: Tatiana Weston-Webb (BRA) 13.90 DEF. Carissa Moore (HAW) 10.80

HEAT 2: Caroline Marks (USA) 13.60 DEF. Courtney Conlogue (USA) 13.57

Rip Curl Narrabeen Classic Women’s Quarterfinal Results:

HEAT 1: Carissa Moore (HAW) 12.94 DEF. Keely Andrew (AUS) 10.16

HEAT 2: Tatiana Weston-Webb (BRA) 11.90 DEF. Sally Fitzgibbons (AUS) 10.40

HEAT 3: Caroline Marks (USA) 12.50 DEF. Johanne Defay (FRA) 10.46

HEAT 4: Courtney Conlogue (USA) 12.16 DEF. Stephanie Gilmore (AUS) 9.17

WSL Women’s Championship Tour Leaderboard Top 5:

1 - Carissa Moore (HAW) 23,885 pts

2 - Caroline Marks (USA) 18,695 pts

3 - Tatiana Weston-Webb (BRA) 16,495 pts

4 - Tyler Wright (AUS) 15,220 pts

5 - Stephanie Gilmore (AUS) 14,235 pts