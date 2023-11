Jovem indonésio perde a vida durante o Taiwan Open

O surf mundial está de luto, após a trágica notícia da morte do jovem indonésio Febri Ansyah, de 24 anos. O surfista perdeu a vida esta quinta-feira, após um acidente de motorizada, enquanto estava em Taiwan a competir numa prova do circuito mundial de qualificação (WQS).

Ansyah tinha superado a ronda inaugural do Taiwan Open of Surfing, prova QS5000 da qualificação asiática para o circuito Challenger Series, perdendo depois na ronda 2. Depois disso, permaneceu em Taiwan, tendo sofrido o acidente que lhe roubou a vida.

Dessa forma, a WSL anunciou em comunicado que quando a prova retomar, este sábado, será realizado um paddle out, em jeito de homenagem ao jovem surfista indonésio, com os surfistas a juntarem-se no mar para essa cerimónia.

Depois de se ter estreado no ano passado em provas do WQS, onde foi 9.º no QS1000 de Bali, Febri Ansyah estava a realizar a terceira prova da carreira neste circuito, sendo a primeira vez que competia fora da Indonésia. Este ano já tinha conseguido um 13.º lugar no QS5000 de Nias.