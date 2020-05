Jovem surfista e shaper californiano morre após ataque de tubarão

Chamava-se Ben Kelly, tinha apenas 26 anos e era um conhecido surfista e shaper (fabricante de pranchas) na comunidade de Santa Cruz, no Norte da Califórnia. No passado sábado perdeu a vida enquanto surfava numa praia da região, depois de ter sido atacado por um tubarão. Segundo as autoridades californianas, o óbito foi declarado no local.

De acordo com a imprensa local, o ataque terá acontecido perto das 13H30 deste sábado, em Sand Dollar Beach, na zona de Manresa, a sul de Santa Cruz – cerca de 2 horas de distância de carro. Não há qualquer pista sobre a espécie de tubarão que acabou o surfista, sendo que o ataque ocorreu a cerca de 100 metros da costa.

Devido a este incidente, as autoridades locais fecharam todas as praias naquela costa, uma milha para sul e outra para norte. As mesmas vão estar fechadas até à próxima quinta-feira, havendo já sinalização na zona para a possível presença de tubarão naquelas praias.

A praia onde ocorreu o ataque encontra-se fechada ao público devido à atual pandemia do novo coronavírus. Contudo, os praticantes de desportos aquáticos têm permissão para ali estar, como era o caso deste jovem surfista da local .

Este terá sido o primeiro ataque registado no Norte da Califórnia desde 2004. No entanto, esta é uma zona famosa pela presença de tubarões. Na manhã deste incidente um fotógrafo tinha registado a presença de 15 animais junto à costa naquela mesma zona.