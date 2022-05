Jovens portugueses conhecem adversários no Pro Junior de Ferrol

Tem início esta quarta-feira a segunda etapa do Pro Junior Europeu, que acontece em Ferrol, Galiza. Depois da etapa inaugural em Marrocos, os melhores juniores europeus vão estar em ação até dia 15 de Maio na praia de Doniños, com a armada lusa a contar com 39 surfistas, 32 na prova masculina e 7 na prova feminina.

Do lado masculino destaque para o regresso de Afonso Antunes, que não esteve em Marrocos. Afonso junta-se a Joaquim Chaves, Guilherme Ribeiro e Rodrigo Chaves, que foi o melhor português em Marrocos, com um 5.º posto, como os principais nomes da armada lusa. Já do lado feminino é Gabriela Dinis a liderar as cores nacionais, ela que vem de um 3.º lugar na etapa inaugural deste circuito.

Gabriela Dinis é a única das surfistas portuguesas presentes na Galiza a garantir entrada direta para a ronda 2, uma vez que é a única a usufruir do estatuto de top seed. Maria Dias, Beatriz Carvalho, Maria Salgado, Benedita Teixeira, Camila Cardoso e Núria Maganinho iniciam a prova logo na ronda inaugural.

Já do lado masculino, ao quarteto já falado junta-se ainda Francisco Ordonhas no lote de portugueses com entrada direta na ronda 3. Salvador Costa, Gabriel Ribeiro, João Vidal, Joaquim Trindade, José Ribeiro, Francisco Queimado, Martim Nunes, Guilherme Costa, Santiago Graça e Afonso Pinto entram diretamente para a ronda 2.

Tomás Nunes, Rodrigo Rocha, Tiago Guerra, Matias Canhoto, Matias Lopes, Martim Fortes, Salvador Vala, Tomás Pereira, Rafael Silva, Miguel Lages, João Silva, Francisco Mittermayer, João Roque Pinho, Nilton Freitas, Jaime Veselko, Salvador Tavares, Mário Leopoldo e Diogo Bravo são os portugueses presentes na ronda inaugural.

Heats dos surfistas portugueses na prova masculina

Ronda 1

H2: Iker Trigueros (ESP) x Tomás Nunes (PRT) x Yonatan Amir (ISR) x Rodrigo Rocha (PRT)

H3: Thomas Ledee (FRA) x Celyan Denis (FRA) x Tiago Guerra (PRT) x Max Bullen (GBR)

H4: Jules Prou (FRA) x Matias Canhoto (PRT) x Marco Teichner (ALE) x Matias Lopes (PRT)

H6: Martim Fortes (PRT) x Rivan Rosskopf (SUI) x Makoa Gomez (ESP) x Giorgio Santucci (ITA)

H7: Juan David Acevedo Verde (ESP) x Salvador Vala (PRT) x Alejo Freitas (ESP) x Antonio Marques (ESP)

H8: Hugo Prins (FRA) x Brando Giovannoni (ITA) x Tarik Melendrez (ESP) x Tomás Pereira (PRT)

H9: Julian Seyffert (PB) x Rafael Silva (PRT) x Miguel Lages (PRT) x Aldo Garcia (ESP)

H10: Manakei Kahiha (FRA) x Paul Boniface (FRA) x Conor Donegan Santos (IRE) x João Silva (PRT)

H11: Francisco Mittermayer (PRT) x Bazil Catteau (FRA) x Kilian Risskopf (SUI) x Lukas Skinner (GBR)

H13: Jorge Guerreiro Alonso (ESP) x João Roque Pinho (PRT) x Arthur Lapree (FRA) x Noam Orsot-Dessi (FRA)

H14: Nilton Freitas (PRT) x Dylan Donegan dos Santos (IRE) x Jaime Veselko (PRT) x Salvador Tavares (PRT)

H15: Timeo Durou (FRA) x Alvador de la Fuente (ESP) x Mário Leopoldo (PRT) x Diogo Bravo (PRT)

Ronda 2

H2: Salvador Costa (PRT) x Diego Martin Gomez (ESP) x surfista vindo da ronda 1 x surfista vindo da ronda 1

H3: Gabriel Ribeiro (PRT) x Martin Fernandez (ESP) x surfista vindo da ronda 1 x surfista vindo da ronda 1

H4: Martin Moina (ESP) x João Vidal (PRT) x surfista vindo da ronda 1 x surfista vindo da ronda 1

H8: Fantin Habashi (SUI) x Joaquim Trindade (PRT) x surfista vindo da ronda 1 x surfista vindo da ronda 1

H10: Carlito Casadebaigt (FRA) x José Ribeiro (PRT) x surfista vindo da ronda 1 x surfista vindo da ronda 1

H12: Francisco Queimado (PRT) x Siam Nikritin (ISR) x surfista vindo da ronda 1 x surfista vindo da ronda 1

H13: Martim Nunes (PRT) x Samuel Martinez (ESP) x surfista vindo da ronda 1 x surfista vindo da ronda 4

H14: Francesco Lazzarini (ITA) x Guilherme Costa (PRT) x surfista vindo da ronda 1 x surfista vindo da ronda 1

H15: Santiago Graça (PRT) x Tim Courtois (FRA) x surfista vindo da ronda 1 x surfista vindo da ronda 1

H16: Amir Rafaeli (ISR) x Afonso Pinto (PRT) x surfista vindo da ronda 1 x surfista vindo da ronda 1

Ronda 3

H2: Afonso Antunes (PRT) x Paolo Giorgi (ESP) x surfista vindo da ronda 2 x surfista vindo da ronda 2

H4: Rodrigo Chaves (PRT) x Enoha Lepieres (FRA) x surfista vindo da ronda 2 x surfista vindo da ronda 2

H10: Francisco Ordonhas (PRT) x Elya Sasi (ISR) x surfista vindo da ronda 2 x surfista vindo da ronda 2

H11: Guilherme Ribeiro (PRT) x Matteo Calatri (ITA) x surfista vindo da ronda 2 x surfista vindo da ronda 2

H12: Joaquim Chaves (PRT) x Peru Zuniga (ESP) x surfista vindo da ronda 2 x surfista vindo da ronda 2

Heats das surfistas portuguesas na prova masculina

Ronda 1

H1: Jaeckin Zoe (FRA) x Alba Mediavilla (ESP) x Blanche Cocagne (FRA) x Maria Dias (PRT)

H2: Enara Palacios (ESP) x Beatriz Carvalho (PRT) x Lilias Tebbai (MAR) x Maria Salgado (ESP)

H4: Chloe Bense (FRA) x Alicia Takahashi Delgado (ESP) x Benedita Teixeira (PRT) x Tegan Blackford (GBR)

H6: Lilya Ambert (FRA) x Catalina Diaz Gomez (ESP) x Victoria Backhaus (ITA) x Camila Cardoso (PRT)

H8: Sara Santos (ESP) x Berta Gañez (ESP) x Claudia Prieto Sapena (ESP) x Núria Maganinho (PRT)





Ronda 2





H5: Gabriela Dinis (PRT) x wildcard x surfista vinda da ronda 1 x surfista vinda da ronda 1