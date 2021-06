Jovens portugueses sentem dificuldades no arranque do Pro Júnior Europeu

Não correu da melhor forma à armada lusa o arranque do Junior Pro La Torche, prova inaugural do circuito Pro Júnior Europeu da WSL, com vários portugueses a serem eliminados ao longo desta quarta-feira. Numa jornada dedicada apenas à prova masculina, com a realização das duas primeiras rondas, apenas dois surfistas portugueses conseguiram juntar-se aos top seeds na ronda 3.





Na ronda inaugural, a maré até começou a favor dos jovens portugueses, com Afonso Pinto e Santiago Graça a conseguirem avançar para a ronda 2 e com Joaquim Trindade a ser o único português eliminado. Só que na ronda 2 as eliminações surgiram em maior número, com cinco surfistas lusos a despedirem-se da prova francesa.Guilherme Costa, Rodrigo Lebre, Afonso Pinto, Matim van Zeller e Santiago Graça não conseguiram carimbar a passagem à próxima fase, valendo à jovem armada lusa as prestações de Francisco Ordonhas, que venceu o heat 11, com 8,66 pontos, e ainda de Francisco Queimado, que ficou no segundo posto do heat 14, com 9,00 pontos.Queimado e Ordonhas foram, assim, os únicos representantes nacionais a conseguirem juntar-se aos restantes que tiveram entrada direta para a ronda 3. A armada lusa fica agora com 10 representantes em prova do lado masculino, mais as quatro representantes do lado feminino que ainda aguardam estreia.H1: Neil Aboufiras (MAR) x Salvador Costa (PRT) x Paco Alonzo (FRA) x Alfonso Suarez (ESP)H5: Joaquim Chaves (PRT) x Daniel Nóbrega (PRT) x Kepa Housset-Ezponda (FRA) x Tom Larrondo (FRA)H8: Afonso Antunes (PRT) x Jules Prou (FRA) x Jean Cocagne (FRA) x Alphonse Pouclet (FRA)H10: Jacobo Trigo (ESP) x Martim Paulino (PRT) x Martin Chouraqui (FRA) x Ivan Portas (ESP)H11: Nestor Garcia (ESP) x Clement Guertener (FRA) x Francisco Ordonhas (PRT) x Sacha Garcia (FRA)H12: Markel Vizcarguenaga (ESP) x Martim Nunes (PRT) x Mael Laborde (FRA) x Duhau Antoine (FRA)H13: Peru Zuniga (ESP) x Fantin Habashi (SUI) x Martin Fernandez (ESP) x Francisco Queimado (PRT)H15: Rodrigo Chaves (PRT) x José Ribeiro (PRT) x Carlito Casadebaigt (FRA) x Manuel Lopez (ESP)A prova retoma esta quinta-feira, num dia em que Francisca Veselko, Gabriela Dinis, Benedita Teixeira e Maria Chaves deverão estrear-se em La Torche, elas que tiveram entrada direta para a ronda 2.