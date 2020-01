Jovens portugueses vão competir com John John Florence em Pipeline

Se o Pipe Masters é o ponto alto de cada temporada do surf mundial de competição, realizando-se quase religiosamente em dezembro, o Volcom Pipe Pro, embora não tenha o mesmo peso competitivo, acaba por ser a grande atração do arranque de todas as temporadas. Em 2020 não será diferente e além de ter em prova John John Florence, o campeão mundial de 2016 e 2017, também há dois jovens portugueses na lista de inscritos.





Luís Perloiro e Jácome Correia vão fazer a temporada de inverno no Havai e conseguiram garantir lugar num dos campeonatos mais reputados do planeta. E este ano com o estatuto reforçado, uma vez que passou de ser um QS3000 para um QS5000, o que garante ainda mais pontos em disputa para o ranking do WQS. Ambos vão começar o campeonato na ronda inaugural, tendo de passar duas baterias para chegar à fase em que entram em prova os grandes nomes do campeonato, como John John Florence.Fruto de toda esta reputação e do aumento de graduação, em prova vão estar seis surfistas pertencentes à elite mundial de 2020. Ao local John John juntam-se ainda o norte-americano Conner Coffin, o brasileiro Yago Dora, o havaiano Seth Moniz e os rookies Jack Robinson e Matthew McGillivray, além de vários outros nomes que já fizeram parte da elite mundial, como Joan Duru, Sebastian Zeitz ou Zeke Lau, entre outros.Este vai ser assim um sério teste para os dois jovens portugueses, que antes de Pipeline vão estar em prova noutra paragem mítica: Sunset Beach. É por lá que se realiza um QS1000, que mais dos que os pontos em jogo, que são mínimos, será importante para dar rodagem de competição num dos locais mais disputados do Mundo.Depois dessa primeira prova que se realiza já em meados de janeiro, todas as atenções se vão centrar na famosa e temida bancada tubular de Pipeline, com o período de espera deste renovado Volcom Pipe Pro a iniciar-se 29 de janeiro e a prolongar-se até 10 de fevereiro. Em jogo, além dos importantes 5000 mil pontos para o vencedor, está também muita reputação.