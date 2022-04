Julian Wilson nas Challenger Series a pensar num regresso ao CT

Após a reforçada perna australiana do CT 2021, Julian Wilson surpreendeu os fãs com o anúncio da saída da elite mundial do surf. Uma decisão movida pelas dificuldades criadas pela pandemia no mundo global e o impacto que originou na vida dos surfistas, que passam o ano a viajar, agora com imensas restrições. A super estrela do surf australiano já nem terminou a temporada, desejando dedicar mais tempo à família.Julian já nem foi ao Surf Ranch, nem à saudosa etapa do México. Mesmo com essas duas falhas ainda terminou o ano dentro do cut, mas a decisão estava tomada e o australiano abdicou da vaga no CT 2022. Wilson nunca disse que era o final definitivo, mas, sim, uma saída até ver. E a verdade é que, agora, menos de um ano depois e com o mundo mais normalizado em termos de pandemia, Jules parece dar sinais de querer regressar à ação entre os melhores do Mundo.Com 33 anos, o vice-campeão mundial de 2018, surge na lista de inscritos dos primeiros Challenger Series da temporada, ambos disputados na Austrália. Isto depois de já ter regressado à competição no QS australiano de Newcastle, onde acabou por perder cedo, embora a grande notícia fosse o seu regresso de licra vestida. Aproveitando as vagas destinadas a surfistas que pertenceram ao circuito no ano anterior, o australiano garantiu um dos vários lugares de suplentes para as provas da Gold Coast e Sydney.Após 10 temporadas consecutivas entre os melhores do Mundo e sempre com o estatuto de candidato ao título mundial, Julian Wilson parece disposto a voltar à estaca zero, tentando uma qualificação pela via mais natural possível, como fez no longínquo ano de 2010 para ser rookie no ano seguinte, em vez de usar o seu estatuto para "pedinchar" um wildcard de temporada, sobretudo num ano marcado por tantas lesões.Mas Julian Wilson não foi o único a fazê-lo. Os compatriotas Wade Carmichael e o veterano Adrian Buchan, assim como o brasileiro Peterson Crisanto também o fizeram, depois de não terem garantido vaga regional pelo WQS, onde muitos deles nem participaram na última temporada. Situação que acontece tanto na Gold Coast como em Sydney. Resta perceber se, sobretudo no caso dos australianos, a vontade passa por fazer o circuito todo. Do lado feminino acontece o mesmo com o australiano Keely Andrew.Em sentido inverso, há nomes que caíram do circuito mundial no ano passado e que parecem não ter qualquer intenção de regressar sequer à luta. São os casos do veterano francês Michel Bourez, que se encontra lesionado, e dos australianos Mikey Wright, que também tinha anunciado o adeus à carreira competitiva para se dedicar ao freesurf, embora tenha sido wildcard em Bells, e de Jack Freestone, que parece ter cortado de vez com a competição. Do lado feminino é a também australiana Nikki Van Dijk que, embora tenha feito a qualificação regional, não surge sequer nas listas de inscritos para as primeiras provas do ano.