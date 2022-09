Júnior Gabriela Dinis vai a jogo na Ericeira

A armada lusa vai ganhar um reforço na prova feminina do EDP Vissla Pro Ericeira, quinta etapa da temporada do circuito Challenger Series, que arranca no sábado em Ribeira d’Ilhas. Já com cinco representantes nacionais com entrada direta no quadro de competição, as cores nacionais vão ter também em jogo a júnior Gabriela Dinis, que irá receber um wildcard da organização.Apesar de ainda não ser oficial na lista de inscritos, Gabriela Dinis foi anunciada como presença na conferência de imprensa de apresentação do campeonato, que acontece esta quinta-feira. Algo que indica que a surfista júnior e esperança do surf nacional também vai competir neste evento.Gabriela, de 18 anos, vai ser a sexta surfista portuguesa em prova na Ericeira, juntando-se a Teresa Bonvalot, Yolanda Hopkins, Kika Veselko, Mafalda Lopes e ainda Carolina Mendes, que conseguiu a entrada direta graças a uma vaga de substituta. Com seis surfistas presentes na prova feminina e Frederico Morais na prova masculina, a armada lusa conta já com sete surfistas em prova.A jovem surfista lisboeta já estava na lista de inscritos. Contudo, surgia com estatuto de alternate. No entanto, garantiu mesmo a entrada direta através de convite, ela que faz parte do jovem team de novos talentos da EDP, patrocinadora do campeonato, o que acabou por garantir-lhe esta vaga.Com seis wildcards para a prova masculina e mais três ainda na prova feminina por anunciar, mais portugueses poderão juntar-se ao elenco. Do lado masculino há mais dois portugueses em espera, com o local Henrique Pyrrait e o líder nacional Guilherme Ribeiro à espera que surjam vagas que os coloquem também dentro do evento.Entretanto, depois de inicialmente não haver qualquer nome de tops mundiais na lista de inscritos, esta semana surgiu Kanoa Igarashi estando também como alternate. Algo que deverá levar a organização a conceder-lhe um wildcard, tornando-o na grande estrela em competição. O surfista japonês, de 24 anos, tem habitação na Ericeira e deverá querer manter o ritmo competitivo, depois de ter terminado o ano como 5.º no circuito mundial e de na semana passada se ter sagrado campeão mundial da ISA, em Huntington Beach.