Júnior Martim Carrasco aventura-se em QS indonésio

Martim Carrasco está já em Nias, na ilha indonésia de Sumatra, onde a partir desta quarta-feira entra em ação no reputado QS5000 Nias Pro, que conta para o circuito regional asiático e também australiano. O jovem surfista da Ericeira vai, inclusivamente, competir em dose dupla, uma vez que também se inscreveu na prova júnior que vai decorrer na mítica direita tubular de Lagundri Bay.Martim é um dos três surfistas europeus presentes neste importante QS, sendo que os outros dois são os suecos Kian Martin e Teddy Dag Bille, que residem na Indonésia. A etapa vai contar ainda com competidores oriundos da Austrália, Nova Zelândia, Brasil, África do Sul, Japão, Filipinas, China e muitos talentos locais.A participação do surfista português começa na ronda inaugural, onde está no oitavo e último heat. Pela frente vai ter a concorrência do sueco Teddy Dag Bille, do australiano Dom Thomas e do sul-africano Karl Steen. Caso consiga avançar duas rondas, Martim conseguirá chegar à ronda 3, onde entram em ação os top seeds.Na prova Pro Junior, Martim Carrasco também entra em cena na ronda inaugural, estando inserido no heat 2, na companhia do australiano Oscar Berry e dos indonésios Pilo Wau e Yoza Zagoto. Caso supere esta ronda, avançar para a fase dos top seeds.Entretanto, a prova deve arrancar já esta madrugada portuguesa – manhã de quarta-feira na Indonésia. As previsões prometem ondas pesadas para o primeiro dia, o que vai ao encontro das pretensões de Martim Carrasco, que é um tube rider destemido."Decidi vir a Nias para fugir ao flat do verão português", começou por dizer aMartim Carrasco. "Também quero aproveitar para surfar de calções numa das minhas ondas de sonho", frisou o jovem surfista, de apenas 19 anos, que em 2019 foi campeão nacional Sub-18.