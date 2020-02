Júnior português 'em estágio' com o campeão mundial Italo Ferreira

Já foi campeão nacional Sub-14, em 2018, e no ano passado sagrou-se vice-campeão nacional Sub-16. O júnior Martim Nunes é um dos maiores talentos da nova geração do surf nacional e nos últimos dias tem andado a aprender, literalmente, com o melhor. Isto porque encontra-se em Baía Formosa, no Brasil, na companhia, nada mais, nada menos, do campeão mundial em título Italo Ferreira.





Martim tem uma relação próxima de amizade com o surfista brasileiro, que começou aquando da presença de Italo na etapa portuguesa do WCT, em Peniche. Dessa forma, o jovem português recebeu um convite para ir passar uma temporada com o campeão mundial, à cidade natal do mesmo. Por lá têm surfado juntos desde o início do mês de fevereiro. E a estadia vai prolongar-se mais uns dias, até final do mês."Esta possibilidade surgiu em Portugal, quando o Italo convidou-me para vir a Baía Formosa", começa por contar a Record, o jovem surfista lisboeta, antes de revelar os pormenores sobre esta amizade próxima. "Conheci o Italo em Portugal, através de dois dos seus melhores amigos. Fiquei com ele e com a restante crew durante a etapa do CT em Peniche e, desde, aí a nossa amizade e cumplicidade foi crescendo. Hoje damo-nos muito bem", afirma Martim.A amizade é tão próxima, que o campeão mundial decidiu fazer uma surpresa ao jovem português, que, inicialmente, tinha viagem para Portugal marcada para esta semana. Quando chegou a hora de dizer adeus ao amigo "portuga", Italo decidiu premiá-lo com um adiamento da viagem para o final do mês, uma vez que as condições de surf nos próximos dias em Baía Formoso prometem.Juntos têm andado a surfar as ondas locais, numa aventura que também serve de aprendizagem e evolução para Martim Nunes. Até porque o grande sonho do júnior português é atingir o mesmo feito que Italo Ferreira conseguiu no final de 2019: chegar ao topo do Mundo. "Quero chegar o mais longe possível, com um único objetivo: ser campeão do mundo! Mas, até lá, tenho de continuar a trabalhar e treinar cada vez mais, pois só assim se consegue atingir resultados", frisa.Quando regressar deste "estágio" com o campeão do Mundo e amigo Italo Ferreira, Martim vai começar a atacar a nova temporada, ele que já é presença assídua na Liga MEO Surf e também no circuito Pro Júnior Europeu da WSL. E é aí que poderemos ver que truques aprendeu com o melhor surfista do Mundo em 2019 e um dos favoritos a sê-lo novamente em 2020, ano em que o surf se estreia nos Jogos Olímpicos."Receber conselhos de surfistas mais velhos e experientes é bastante bom. Sou muito agradecido por isso e esforço-me ao máximo para ouvir o que eles dizem e por em prática essas dicas", termina Martim Nunes, que por cá também já teve algumas sessões com Frederico Morais, com quem, embora não tão próximo como Italo, também tem alguma proximidade.