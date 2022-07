Justine Dupont conquista dois 'Óscares' das Ondas Grandes

Justine Dupont foi a grande vencedora da edição de 2022 dos Red Bull Big Wave Awards, os famosos "Óscares" do surf, que premeiam as maiores onda do ano. A big rider francesa foi vencedora de duas das três categorias femininas, uma delas graças a uma onda surfada na Nazaré. A onda portuguesa premiou ainda o norte-americano Mason Barnes, no capítulo da maior onda do ano de tow-in.

No campeonato particular da onda com mais prémios, Jaws, em Maui (Havai), levou a melhor sobre a Nazaré, com três troféus contra dois, restando um para Teahupoo, no Taiti. Dessa forma, Justine Dupont conquistou o troféu para a Maior Onda do Ano em Tow-in graças a uma onda surfada na Praia do Norte. A francesa juntou ainda a esse troféu o prémio principal, o de Ride of The Year, com um tubo incrível em Teahupoo.

A onda de Dupont foi surfada a 8 de Janeiro e superou duas ondas de Michelle des Bouillons e outras tantas da própria Justine Dupont. Já do lado masculino, a onda de Mason Barnes foi conseguida a 26 de Fevereiro e superou outras tidas como grandes candidatas ao triunfo. Destaque para o facto do português João de Macedo ter ficado em segundo nesta categoria, com Nic von Rupp em quarto.

Tanto a onda de Dupont como a onda de Barnes serão, assim, candidatas ao Recorde Mundial do Guinness para a Maior Onda já surfada. Aliás, Sebastian Steudtner, vencedor desta categoria no ano passado, foi recentemente consagrado como o novo detentor do recorde. As medições oficiais para as ondas vencedoras deste ano serão conhecidas em Novembro e só aí se saberá se haverá novo recorde ou não.

Em relação às outras categorias, destaque ainda para o triunfo do italiano Francesco Porcella na categoria Ride of The Year, com uma onda surfada em Jaws. Já na categoria de Maior Onda Surfada na Remada os vencedores foram os havaianos Billy Kemper e Annie Reickert, ambos com ondas surfadas a 2 de Novembro em Jaws. Na mesma sessão da onda vencedora de Porcella.

Ride of the Year

Mulheres:

1 - Justine Dupont at Teahupo’o on August 13, 2021 (photo and video captured by

2 - Paige Alms at Jaws on January 9, 2022

3 - Justine Dupont at Teahupo’o on October 6, 2021

4 - Annie Reickert at Outer Reef Kahului on December 5, 2021

5 - Michelle des Bouillons at Nazaré on February 10, 2022

Homens:

1 - Francisco Porcella at Jaws on November 2, 2021

2 - Billy Kemper at Jaws on November 2, 2021

3 - Mikey Brennan at Shipstern Bluff on March 26, 2022

4 - Lucas "Chumbo" Chianca at Nazaré on February 25, 2022

5 - Pedro Scooby at Nazaré on December 13, 2021

Maior Onda Tow-in

Mulheres:

1 - Justine Dupont at Nazaré on January 8, 2022

2 - Michelle des Bouillons at Nazaré on December 11, 2021

3 - Justine Dupont at Nazaré on January 8, 2022 (wave two)

4 - Justine Dupont at Nazaré on January 8, 2022 (wave three)

5 - Michelle des Bouillons at Nazaré on December 13, 2021

Homens:

1 - Mason Barnes at Nazaré on February 26, 2022

2 - João Macedo at Nazaré on February 25, 2022

3 - Pedro Scooby at Nazaré on January 8, 2022

4 - Nic Von Rupp at Nazaré on January 8, 2022

5 - Lucas "Chumbo" Chianca at Nazaré on January 8, 2022

Maior Onda na Remada

Mulheres:

1 - Annie Reickert at Jaws on November 2, 2021

2 - Justine Dupont at Nazaré on November 19, 2021

3 - Katie Mae McConnell at Himalayas on January 22, 2022

4 - Paige Alms at Jaws on November 2, 2021

5 - Raquel Heckert at Himalayas on January 22, 2022

Homens:

1 - Billy Kemper at Jaws on November 2, 2021

2 - Lucas "Chumbo" Chianca at Nazaré on January 12, 2022

3 - Pedro Calado at Nazaré on January 12, 2022

4 - Jamie Mitchell at Nazaré on February 9, 2022

5 - Ben Andrews at Mavericks on January 11, 2022