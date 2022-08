Juventude portuguesa dá cartas no arranque do QS3000 de Anglet

Teve início esta terça-feira o Pro Anglet, QS3000 francês que é quarta etapa da temporada 2022/23 do QS europeu. Após uma jornada de sol a sol, o saldo foi positivo para a armada lusa, com a juventude a assumir um papel de destaque. Entre os oito surfistas que conseguiram juntar-se à ronda dos tops seeds, o destaque vai para o grom Matias Canhoto, que conseguiu superar três rondas de uma assentada, sempre com triunfos à mistura.

A ação iniciou-se com a ronda inaugural masculina, composta por apenas quatro baterias e com apenas dois portugueses em ação. Com sortes distintas, Matias Canhoto iniciou a prestação na etapa do sudoeste francês, a mais valiosa da temporada até ao momento, com um triunfo, enquanto Gabriel Ribeiro foi eliminado de primeira. Na ronda 2 voltaram a estar em ação apenas dois surfistas portugueses, mas, desta vez, com resultados idênticos. Presentes no mesmo heat, Matias Canhoto somou mais um triunfo, enquanto Hugo Cardoso carimbou a passagem ao terminar no 2.º posto.

Na ronda 3 já estiveram mais portugueses em ação. Ainda assim, houve algo que se manteve. Com apenas 14 anos, Matias Canhoto colecionou mais um triunfo, mostrando estar a evoluir a olhos vistos. Outro dos destaques foi João Mendonça, de 18 anos, que venceu a bateria 9, com direito ao melhor score da ronda, com 14,56 pontos. Além de Matias e Mendonça, Eduardo Fernandes e Henrique Pyrrait também venceram as respetivas baterias, enquanto Guilherme Ribeiro e Joaquim Chaves passaram em segundo.

Em sentido inverso, uma das grandes baixas da armada lusa nesta fase foi Afonso Antunes. Hugo Cardoso, José Champalimaud e Luís Perloiro foram os outros surfistas eliminados nesta ronda, o que se traduz num saldo positivo, de seis qualificações e quatro eliminações. Dessa forma, Matias Canhoto, João Maria Mendonça, Joaquim Chaves, Eduardo Fernandes, Guilherme Ribeiro e Henrique Pyrrait juntam-se aos top seeds Frederico Morais, Francisco Almeida e Pedro Henrique na ronda 4.

Do lado feminino o saldo também foi positivo. Embora na ronda inaugural a armada lusa tenha perdido a única representante em ação, com a derrota de Beatriz Costa, na ronda 2 aconteceu precisamente o inverso. Carolina Mendes e Gabriela Dinis foram as únicas portuguesas em ação nessa fase e conseguiram avançar ambas na segunda posição dos respetivos heats. Assim, juntam-se às tops seeds Teresa Bonvalot, Yolanda Hopkins, Kika Veselko e Mafalda Lopes na ronda 3.

Prova Masculina

Ronda 4

H2: Timothe Bisso (FRA) x Pedro Henrique (PRT) x Mael Laborde (FRA) x Noe Ledee (FRA)

H3: Marco Mignot (FRA) x Nicolas Paulet (FRA) x Keoni Lasa (ESP) x Joaquim Chaves (PRT)

H5: Thomas Debierre (FRA) x Francisco Almeida (PRT) x Matias Canhoto (PRT) x Nikita Avdeev (MUN)

H8: Frederico Morais (PRT) x Ian Fontaine (FRA) x Dean Vandewalle (BEL) x Luke Dillon (GBR)

H9: Maxime Huscenot (FRA) x Kai Odriozola (ESP) x João Mendonça (PRT) x Beyrick de Vries (PB)

H10: Kauli Vaast (FRA) x Mihimana Braye (FRA) x Eduardo Fernandes (PRT) x Arran Strong (GBR)

H13: Jorgann Couzinet (FRA) x Leo Paul Etienne (FRA) x Elijah Chort (FRA) x Guilherme Ribeiro (PRT)

H14: Justin Becret (FRA) x Sam Piter (FRA) x Henrique Pyrrait (PRT) x Iker Amatriain (ESP)

Prova feminina

Ronda 3

H1: Teresa Bonvalot (PRT) x Tya Zebrowski (FRA) x Anat Lelior (ISR) x Maelys Jouault (FRA)

H2: Maud Le Car (FRA) x Janire Gonzalez Etxabarri (ESP) x Lucia Martino (ESP) x Carolina Mendes (PRT)

H4: Mafalda Lopes (PRT) x Aelan Vaast (FRA) x Nahia Milhau (FRA) x Gabriela Dinis (PRT)

H5: Francisca Veselko (PRT) x Lucia Machado (ESP) x Noa Lelior (FRA) x Hina-Maria Conradi (FRA)

H6: Yolanda Hopkins (PRT) x Leticia Canales Bilbao (ESP) x Alys Barton (GBR) x Emily Gussoni (ITA)