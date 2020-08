Kai Lenny venceu o “Oscar” das Ondas Grandes para a Maior Onda do Ano

Kai Lenny conquistou o prémio para a Maior Onda do Ano, graças à famosa bomba apanhada durante o Nazaré Tow Surfing Challenge. O surfista havaiano, que foi o grande dominador da competição realizada no passado inverno na Praia do Norte, foi anunciado esta terça-feira como o vencedor desta categoria dos Red Bull Big Wave Awards.





Lenny conseguiu esse feito com uma onda surfada em competição e superou toda a concorrência, tendo grande parte dos finalistas surfado ondas também na Nazaré. A WSL anunciou ainda que a onda foi medida com 70 pés, ou seja, cerca de 21 metros de altura, ficando ligeiramente aquém do atual recorde do Mundo, que pertence ao brasileiro Rodrigo Koxa."Surreal. Foi a maior onda que já surfei, de longe", começou por dizer o surfista havaiano, após saber que tinha vencido o prémio. "Na realidade eu estava em modo competição e o meu objetivo era fazer o máximo de aéreos 360 possível. Mas, de repente, aquela onda veio na nossa direção e o Lucas Chumbo disse para eu ir. Perguntei se ele tinha noção do que estava a dizer, porque a onda ia quebrar em cima das rochas", frisou.Kai não deixou de agradecer a ajuda de Chumbo nesta conquista. "Nem tive tempo para pensar. Lembro-me de ver centenas de pessoas na encosta a ver o campeonato. No entanto, acabou também por ser uma das ondas mais suaves que já surfei na Nazaré. Nem pensei no tamanho que a onda teria. Quando o fotógrafo me mostrou a foto e percebi o tamanho da onda fiquei espantado e perguntei se o surfista que estava na onda era eu", confessou.Já na categoria feminina ainda não foi anunciada a vencedora, estando em jogo o recorde mundial do Guinness para a maior onda alguma vez surfada por uma mulher. Na luta está a brasileira e atual detentora do recorde Maya Gabeira, com duas ondas, e também a francesa Justine Dupont. A vencedora e a medida da onda deverão ser conhecidas nos próximos dias.Na semana passada Kai Lenny já tinha vencido o prémio para melhor Performance masculina do ano, confirmando-se assim como o grande big rider do momento no surf mundial. E esta mesma onda ainda lhe pode garantir o terceiro e principal prémio em jogo, o Ride of the Year. Os vencedores desta última categoria serão anunciados na próxima semana.