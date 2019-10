Kanoa estará em Tóquio e Kelly quer ir

Um dos principais destaques da jornada de ontem em Peniche foi a qualificação de Kanoa Igarashi para os Jogos Olímpicos de Tóquio’2020.

Filho de pais japoneses, o jovem que nasceu na Califórnia há 22 anos escolheu representar o país da sua família em 2017 e com isso tem colhido frutos publicitários traduzidos... em milhões de euros.

Ontem, o residente na Ericeira (fala melhor português do que japonês e todos os seus melhores amigos são de Cascais) mostrou-se feliz com o apuramento. "Foi inesperado, pois não esperava qualificar-me hoje, mas as contas deram assim e estou contente!".

De regresso a Portugal três anos depois, o lendário Kelly Slater, de 47 anos, avançou na prova e precisa de um bom resultado para agarrar a vaga na equipa olímpica dos Estados Unidos. "É um dos meus objetivos, mas preciso de ganhar pontos. As últimas etapas correram muito mal."