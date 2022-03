Kanoa Igarashi: «Vou tentar ser campeão mundial de surf já este ano»

O surfista japonês Kanoa Igarashi, medalha de prata olímpica, é o novo líder do ranking mundial, tendo 'agarrado' a licra amarela no Meo Pro Portugal, e assumiu em entrevista à Lusa o objetivo de ser campeão do mundo.

"Estou feliz por deixar Peniche com mais um resultado sólido e ir para a Austrália como o 'número um' do mundo. Claro que vou tentar ser campeão já este ano", avançou o atleta, de 24 anos, no 'adeus' à etapa portuguesa do circuito mundial, que acabou na segunda-feira e foi ganha pelo norte-americano Griffin Colapinto.

Kanoa Igarashi, que eliminou o português Frederico Morais, de quem é amigo e parceiro de treinos, nos oitavos de final da competição, foi afastado nos 'quartos' pelo havaiano John John Florence, bicampeão mundial (2016 e 2017), tendo realçado o gosto especial que tem por Portugal, onde passa grande parte do tempo nos intervalos entre as provas do circuito mundial.

"É muito bom estar aqui, adoro Portugal e treino muito aqui para estar preparado para todo o circuito. É fantástico surfar aqui. Sinto-me feliz por chamar Portugal de 'minha casa'", sublinhou o vice-campeão dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, que fala fluentemente português.

O nipónico, criado na Califórnia (Estados Unidos), soma 17.290 pontos, depois de concluídas as primeiras três etapas do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL), disputadas em Pipeline (quinto lugar) e Sunset (segundo), ambas no Havai, e em Peniche (quinto).

"Para já o meu objetivo é estar no 'top 5' e estou numa boa posição. Vou continuar a superar-me, a fazer o meu melhor, e a juntar o máximo de pontos possível para continuar à frente de toda a gente", lançou Kanoa Igarashi.

Atrás de Kanoa está agora o norte-americano Kelly Slater, 11 vezes campeão mundial e vencedor da primeira etapa do ano, em Pipeline, com 14.650 pontos.

O havaiano Barron Mamiya, que chegou a Portugal com a licra amarela após a surpreendente vitória em Sunset, baixou para o terceiro lugar do pódio, depois de uma prestação discreta em Peniche, com 14,650. Já o brasileiro Filipe Toledo, finalista vencido do Meo Pro Portugal, ascendeu ao quarto posto (14.440), e o havaiano Seth Moniz fecha o 'top 5' com 13.875.

Os pais de Kanoa Igarashi, ambos surfistas, que estiveram em Peniche a assistir ao campeonato de Supertubos, confirmaram à agência Lusa a relação especial do atleta com Portugal, elogiando também a sua determinação em ser o próximo campeão do mundo.

"O Kanoa adora Portugal. Tem muitos amigos aqui e é muito bem recebido. As pessoas são muito simpáticas, a comida é ótima, e nós compreendemos que ele prefira estar aqui do que na Califórnia", afirmou a mãe, Misa Igarashi, revelando que a família veio passar o último Natal com o filho e que, agora, fez questão de voltar para o ver a competir em Peniche.

Por seu turno, o pai, Tsutomu Igarashi, mostrou-se "orgulhoso" com o facto de o filho ser o novo líder do 'ranking' mundial, e reforçou os objetivos de Kanoa para esta temporada.

"Ele tem muita motivação. Este ano o seu objetivo é o 'top 5'. Mas ele quer ser campeão", assegurou.

O Meo Pro Portugal 'presented by' Rip Curl, na Praia de Supertubos, em Peniche, começou na quinta-feira e terminou na segunda-feira.