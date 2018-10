Kelly regressa em Pipe no caminho... de Kikas

Ainda falta mais de um mês para o Billabong Pipe Masters, a última e mais emblemática prova do circuito mundial de surf, no Havai, mas o sorteio já foi conhecido ontem e as novidades não são particularmente animadoras para as aspirações de Frederico Morais, 21º do ranking.

O português, que luta por se manter na elite mundial (seguem para 2019 os 22 primeiros do ranking), foi sorteado na 1ª ronda diante do sul-africano Jordy Smith, 6º do ranking, e de... Kelly Slater, o melhor surfista da história, que vai competir apenas pela 3ª vez no circuito em 2018, devido a uma lesão no pé.

Kikas até pode nem precisar de vencer qualquer heat na prova havaiana, mas se perder de entrada ficará dependente daquilo que façam os rivais.

Florence também volta

O grande destaque do sorteio do Pipe Masters é, no entanto, o regresso de John John Florence, bicampeão mundial que se lesionou com gravidade a fazer ‘free surf’, em abril. O havaiano, que vive em frente à praia onde se disputa a prova, já está em condições de competir no seu evento favorito daqui a um mês.

O título mundial será discutido em Pipe entre Gabriel Medina, Filipe Toledo e Julian Wilson. Medina, líder do ranking, é quem está em melhor posição para somar um segundo título mundial e é igualmente o único a depender apenas de si. Toledo e Wilson buscam um primeiro título mundial na carreira.