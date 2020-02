Kelly Slater a postos para competir mais uma temporada

A apenas um dia de completar 48 anos, Kelly Slater continua a mostrar que está aí para as curvas, acabando de anunciar que vai iniciar a temporada de 2020 num evento do… WQS. Slater foi este fim-de-semana confirmado como a grande figura de cartaz do novo evento que irá decorrer em março na Nova Zelândia, a contar para as Challenge Series.





Depois de dois anos muito condicionado por lesões nas costas, em que falhou várias etapas do WCT, KS voltou à melhor forma em 2019, fazendo mesmo todas as etapas do WCT e terminando no 8.º posto do ranking. Isto depois de ter iniciado a temporada nas ondas pequenas do QS6000 de Sidney.Agora, será o Corona Piha Pro a ter a honra de receber a preparação do 11 vezes campeão mundial para a sua 27.ª temporada na elite mundial. Este será o regresso de Slater às ondas da Nova Zelândia, onde esteve pela última vez a competir em… 1993. Será, sem qualquer dúvida, a grande figura da prova que tem estatuto máximo no circuito WQS."Estou ansioso por voltar a surfar na Nova Zelândia e por ver todos os meus fãs lá", começou por dizer Kelly, citado pela WSL. "Adoro o país e tudo o que ele tem para oferecer. A Nova Zelândia é um país com ondas incríveis e também belos campos de golfe. E queria começar a temporada de 2020 a competir nas Challenge Series", frisou.Slater vai, assim, exercer o papel de embaixador na estreia deste novo formato competitivo do WQS, ele que por tradição apenas fazia as provas havaianas deste circuito. No entanto, isso mudou no ano passado e a vontade de KS competir ao redor do Mundo parece expressa com esta novidade.Após mais uma temporada em que se especulou que Kelly Slater estaria na sua "volta de despedida", a verdade é que o maior surfista de todos os tempos continua motivado para se manter em competição, mesmo depois de ter falhado o grande objetivo da temporada passada: a qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio’2020. Ao manter-se ativo mais um ano, KS poderá estar à espreita de uma eventual surpresa que o possa colocar no Japão…O Corona Piha Pro acontece de 16 a 22 de Março e será a segunda etapa das Challenge Series do WQS, procedendo a de Sidney, que acontece poucos dias antes. Escusado será dizer que a organização da prova está deleitada por ter a honra de receber o veterano surfista norte-americano na competição.