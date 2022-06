Kelly Slater abdica da etapa de El Salvador

Kelly Slater é baixa de última hora para a sétima etapa do CT 2023, cujo período de espera arranca este domingo em Punta Roca, El Salvador. O 11 vezes campeão mundial não vai marcar, assim, presença na estreia de El Salvador no circuito mundial, aparentemente por opção, estando atualmente na Indonésia, onde decorreu a última prova.A indefinição de Slater, cujo nome esteve presente no heat draw até à véspera do início do campeonato, acabou por obrigar a uma reformulação dos heats da primeira ronda masculina. Para o lugar de Kelly Slater foi chamado o jovem surfista de Barbados, Josh Burke.Uma situação que se fosse avisada atempadamente por Slater poderia ter originado a chamada de qualquer outro surfista que, entretanto, saiu da elite mundial durante o polémico cut do meio do ano. Dessa forma, será Burke, de 25 anos, a ganhar um bilhete para a estreia entre a elite mundial.Quem também está dentro da competição é o salvadorenho Brian Pérez, que venceu os trials locais. Uma prova disputada apenas com quatro surfistas e que foi, logicamente, vencida por aquele que é o mais reputado e mais talentoso surfista do país. Pérez vai, dessa forma, estrear-se na elite mundial frente ao número um mundial Filipe Toledo.Destaque ainda para a prova feminina, onde já era conhecida a ausência de Tyler Wright desde a publicação do primeiro heat draw. A surfista australiana continua a recuperar das complicações derivadas da Covid-19 e foi substituída pela compatriota Sally Fitzgibbons.Heats da ronda inaugural masculinaH1: Ethan Ewing (AUS) x Jordy Smith (AFS) x Yago Dora (BRA)H2: Kanoa Igarashi (JAP) x Connor O’Leary (AUS) x Carlos Muñoz (CRC)H3: Jack Robinson (AUS) x Samuel Pupo (BRA) x Josh Burke (BRB)H4: Filipe Toledo (BRA) x Nat Young (EUA) x Brian Pérez (ESV)H5: Italo Ferreira (BRA) x Kolohe Andino (EUA) x Jackson Baker (AUS)H6: Griffin Colapinto (EUA) x Caio Ibelli (BRA) x Jake Marshall (EUA)H7: Gabriel Medina (BRA) x Callum Robson (AUS) x Jadson Andre (BRA)H8: Miguel Pupo (BRA) x Barron Mamiya (HAV) x Matthew McGillivray (AFS)Heats da ronda inaugural femininaH1: Tatiana Weston-Webb (BRA) x Lakey Peterson (EUA) x Gabriela Bryan (HAV)H2: Carissa Moore (EUA) x Courtney Conlogue (EUA) x Tia Blanco (EUA)H3: Brisa Hennessy (CRC) x Isabella Nichols (AUS) x Caroline Marks (EUA)H4: Johanne Defay (FRA) x Stephanie Gilmore (AUS) x Sally Fitzgibbons (AUS)