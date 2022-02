Kelly Slater abre o jogo: «Quero fazer todas as etapas este ano»

Kelly Slater completou 50 anos na sexta-feira passada. E o maior surfista de todos os tempos fê-lo com o estatuto de número um do ranking mundial, depois de ter vencido a etapa inaugural do CT 2022, na mítica onda de Pipeline. Mas nem o avançar da idade faz o rei pensar em abrandar. Isto porque Slater revelou que tem como objetivo nesta temporada competir em todas as etapas, incluindo as australianas.Após muitos rumores e muitas polémicas à mistura, sobretudo em relação à vacinação da Covid-19, Slater abriu um pouco mais o jogo, acabando com todas as frases enigmáticas dos últimos dias. Em entrevista ao site da WSL, Slater confessou que planeia competir em todas as etapas, incluindo as duas australianas, onde os requisitos de entrada são bem apertados. Isto depois de na cerimónia do pódio de Pipeline ter dito que ia pensar no futuro imediato da sua carreira."É verdade que estou a planear ir a todas as etapas este ano", confessou. "Penso que estou comprometido com essa ideia. Não tenho uma temporada completa no Tour há mais de cinco anos. Os últimos anos foram complicados para mim, com as lesões e a pandemia. Já não ganhava uma etapa há mais de cinco anos. Ainda estou a processar tudo o que se passou nos últimos anos", frisou.Em 2021, por exemplo, Slater falhou as quatro etapas australianas, estando supostamente lesionado. Algo recorrente nos anos mais recentes da sua carreira. Contudo, agora, KS parece ter ultrapassado definitivamente todas as mazelas que têm vindo a atormentá-lo e parece estar com ambição reforçada.Além disso, noutra entrevista, Slater deu a entender a possibilidade de já estar vacinado, o que lhe abre as portas das etapas australianas. Isto depois de ter sido um dos mais ativos críticos em relação à situação ocorrida com o tenista Novak Djokovic. Apesar de se ter mostrado sempre contra a vacinação obrigatória, Slater pode ter dado o braço a torcer perante o sonho de um possível 12.º título mundial."Sei que tenho muito trabalho pela frente e que nem sequer estou perto de lutar pelo título. Gostaria de ganhar algumas etapas este ano e com a confiança a regressar talvez isso possa acontecer. Conseguir qualificar-me para Trestles teria uma sensação agridoce para mim. Um dia isto vai acabar. Nesse dia vai haver alguma tristeza, mas também alívio. Trestles poderia ser o lugar perfeito para isso, porque foi lá que ganhei a primeira competição como surfista profissional, quando ainda andava na escola. Seria um bom lugar para escolher acabar, caso conseguisse chegar à finalíssima", apontou Slater, mais em jeito de mind game, do que propriamente despedida.Sobre o triunfo em Pipe, KS garante que foi algo que o surpreendeu. "Honestamente, ainda estou a demorar a acreditar nestes últimos dias. Não é que não achasse que fosse possível, mas não achava que fosse real. Tenho dificuldade em pensar que alguém um dia ia fazer isto com 50 anos de idade. Por isso, têm sido dias muito emocionantes para mim. Talvez o Mick Fanning fosse o tipo ideal para conseguir tal feito, devido às suas capacidades físicas, mas ele parou antes dos 40. Penso que, desta vez, surpreendi-me a mim próprio", rematou.