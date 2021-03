Kelly Slater anuncia ausência da perna australiana devido a lesão

O WCT está perto do regresso, mas, infelizmente, nem tudo são boas notícias. Com os surfistas internacionais prestes a apanhar o voo que os vai levar de Los Angeles até Sydney, onde posteriormente irão cumprir o processo de quarentena, a WSL acabou de revelar que Kelly Slater não vai embarcar nesse voo. O 11 vezes campeão mundial vai falhar toda a perna australiana por se encontrar a recuperar de lesão.





Com 49 anos feitos há praticamente um mês, Slater estará com mais de um problema físico, ficando assim de baixa para o regresso do WCT, com quatro etapas em ondas australianas. À lesão nas costas, que já o atormenta há alguns anos, tal como a do pé, que aconteceu em plena competição em 2017 e que ainda lhe causa dores, o King estará agora a contas com problemas nos tornozelos e também na anca.Segundo o próprio, esta mesma lesão terá surgido após a participação na primeira etapa desta nova temporada, o Pipe Masters, no Havai, que aconteceu em dezembro último. Segundo afirma a WSL, KS irá ficar em recuperação e dentro de 30 dias será reavaliada a extensão da lesão junto da equipa médica, para aí se perceber melhor a gravidade da lesão."Desde o Pipe Masters que tenho sofrido um pouco com problemas recentes e também antigos em ambos os tornozelos, além de ter uma lesão na anca direita. Isso deixou-me sem conseguir surfar durante esta semana. É um rude golpe para mim, porque adoro a Austrália e tenho imensas saudades das temporadas que lá costumava passar. Vou aproveitar este tempo para me colocar bem e melhorar os meus índices físicos", afirmou Slater.A WSL anunciou, entretanto, que Slater será substituído nas próximas quatro etapas pelo australiano Mikey Wright, primeiro suplente do WCT. Contudo, Wright já era um dos dois wildcards para a etapa de Newcastle, que arranca a 1 de abril. Dessa forma, a prova terá de dar esse convite a outro surfista.Uma situação que vai, certamente, alterar a lista de heats da ronda inaugural, onde Frederico Morais surgia na mesma bateria do campeão mundial Italo Ferreira – agora, deverá subir para a bateria do vice-campeão mundial Gabriel Medina.