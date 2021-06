Kelly Slater anuncia regresso à ação no Surf Ranch Pro

É já dentro de uma semana que regressa a ação no circuito mundial de surf, com o Surf Ranch Pro, etapa realizada na Califórnia, na famosa piscina de ondas artificiais criada por Kelly Slater. E a grande atração para esta sexta etapa de 2021 vai mesmo ser o regresso à ação do 11 vezes campeão mundial, que falhou a perna australiana por lesão.





Apesar do regresso de Slater, numa altura em que na ordem do dia está a constituição da equipa olímpica norte-americana, com o veterano surfista à espreita de uma vaga em virtude das lesões sofridas por Kolohe Andino e John John Florence, a etapa do Surf Ranch fica marcada igualmente por inúmeras ausências entre os tops mundiais.Além dos já mencionados Andino e Florence, também Michel Bourez e Jordy Smith vão falhar esta prova, devido a recentes operações. No caso de Jordy, a operação a um dos joelhos surge a menos de dois meses dos Jogos Olímpicos. Uma cirurgia que poderá ter acontecido para o deixar a 100 por cento para Tóquio, mas que deverá colocar em risco a presença do sul-africano na finalíssima do WCT.Também há vários australianos fora de combate, embora a razão tenha sido outra. Segundo alguns rumores, vários tops mundiais rejeitaram atravessar o Mundo para competir nesta prova, decidindo, assim, renunciar à presença na etapa californiana. São os casos de Julian Wilson, Tyler Wright, Macy Callaghan e Bronte Macaulay. A norte-americana Lakey Peterson também é baixa por lesão.Dessa forma, a WSL anunciou a lista de substitutos para esta etapa. Os australianos Mikey Wright e Liam O’Brien permanecem no elenco, com destaque para as entradas do veterano Pat Guadauskas e dos jovens Lucas Vicente, campeão mundial júnior em título, Eli Hanneman. Do lado feminino, continua a japonesa Amuro Tsuzuki como substituta e entram ainda a havaiana Coco Ho e as jovens norte-americanas Alyssa Spencer e Caitlin Simmers.Antes disso, já haviam sido anunciados os wildcards do evento californiano, com Nat Young e Michael Dunphy a serem convidados para a prova masculina e Kirra Pinkerton para a prova feminina. Contas feitas, do top 34 mundial masculino, apenas 29 vão estar em prova, enquanto do top 17 feminino, restam somente 13 representantes.