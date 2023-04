Kelly Slater atirado para as repescagens na etapa de Bells Beach

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Teve início esta quinta-feira, na Austrália, a quarta etapa do circuito mundial de 2023. Após dois dias sem competição, a praia de Bells Beach recebeu a ronda inaugural masculina e feminina de uma etapa sem qualquer português em ação, pela primeira vez na presente temporada. O maior destaque do primeiro dia de ação acabou por ser a derrota de Kelly Slater, que foi atirado para a repescagem.

Aos 51 anos, o 11 vezes campeão mundial está a sentir dificuldades para conseguir entrar em lugares de qualificação no ranking para a segunda metade da temporada e também na luta pelas vagas olímpicas para Paris’2024. E em Bells as coisas não correram da melhor forma na estreia, depois de ter sido batido pelo líder mundial Jack Robinson e pelo jovem wildcard Xavier Huxtable.

Agora, na ronda 2, Slater vai jogar o futuro na temporada frente ao australiano Connor O’Leary e ao costarriquenho Carlos Muñoz, sendo que o terceiro classificado da bateria sai de prova. Algo que complicaria e muito as contas de Slater pelo sonho olímpico.

Em sentido inverso, John John Florence, Kanoa Igarashi e Griffin Colapinto assumiram-se como as estrelas do dia, ao conseguirem performances e triunfos expressivos. De todos os tops seeds, apenas o australiano Callum Robson não conseguiu apurar-se diretamente para a ronda 3, sendo atirado para as repescagens.

Na prova feminina foram as australianas a dar mais nas vistas, com Sally Fitzgibbons e a oito vezes campeã mundial Stephanie Gilmore a conseguirem duas das melhores performances da jornada. Caroline Marks e a campeã olímpica Carissa Moore foram outras das vencedoras do dia, tal como a jovem australiana Molly Picklum, que lidera o ranking mundial feminino de forma surpreendente.