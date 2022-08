Kelly Slater compete nas Maldivas frente a colegas de geração

Considerado o evento mais luxuoso do Mundo, o Four Seasons Maldives Surfing Champions Trophy está prestes a começar na sua décima edição e acaba de ganhar motivos de ainda maior interesse. Isto porque o último surfista anunciado para compor o elenco de seis participantes trata-se do 11 vezes campeão mundial Kelly Slater.Slater, de 50 anos, junta-se aos colegas de geração, que com ele formaram a famosa geração Momentum, sendo que Kelly é o único dos participantes que ainda continua no ativo, com os outros a já terem deixado o circuito há vários anos. KS junta-se aos norte-americanos Taylor Knox, Ross Williams, Rob Machado e ao havaiano Shane Dorian. Em ação vai estar também o convidado local, Hussain Areef.Esta vai ser a primeira vez de Slater nas Maldivas, ele que já chegou ao local de competição com os restantes colegas de geração. Instalados no resort de luxo Four Seasons, Kelly Slater e companhia vão competir durante uma semana nas famosas direitas de Sultans, numa competição especial disputada com pranchas single-fin, twin-fin e thruster (three-fin) – os dois surfistas que chegarem à final escolhem com que tipo de prancha competem nesse heat."Esta é a primeira vez que venho às Maldivas e estou muito motivado por poder surfar com os meus melhores amigos, com quem cresci a competir. Há vários anos que estamos a tentar que esta viagem acontecesse. É incrível para todos estarmos aqui durante esta semana, com as nossas parceiras a relaxar", frisou Slater.A ação arranca já esta quarta-feira e os resultados serão anunciados diariamente, não havendo transmissão do evento, que este ano ganha um interesse ainda maior devido à presença do maior nome do surf mundial. Slater chega às Maldivas diretamente do Taiti, onde competiu na semana passada, tendo chegado às meias-finais nos pesados tubos de Teahupoo, onde terminou a temporada regular do CT 2022.