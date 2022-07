Kelly Slater de regresso em J-Bay e John John Florence de baixa

O J-Bay Open, nona e penúltima etapa da fase regular do circuito mundial de surf, está prestes a arrancar e, esta sexta-feira, foi anunciado o quadro de competição, que conta com algumas novidades. Desde logo, está confirmada a ausência de John John Florence, que continua a recuperar da lesão sofrida no joelho durante a etapa de G-Land. Por outro lado, quem parece estar de regresso à Kelly Slater, que falhou as duas últimas etapas por supostos problemas físicos.Florence é, assim, baixa de peso para a etapa sul-africana e já não deverá recuperar a tempo de competir mais esta época, que termina em agosto, com a prova de Teahupoo, no Taiti. Inicialmente, o havaiano foi colocado de fora apenas da etapa do Brasil, mas o histórico de lesões nos joelhos faziam prever algo pior, que agora se confirma. Mesmo sem ter sido comunicado um tempo de paragem, a verdade é que John John prossegue em recuperação após conselho médico.Para o lugar do campeão mundial de 2016 e 2017 foi chamado o jovem sul-africano Luke Thompson, que tem dado nas vistas nas Challenger Series de Ballito, sendo o sul-africano melhor colocado no ranking desse circuito secundário. Thompson junta-se a Josh Faulkner como wildcards da casa.A outra baixa nesta prova é a de Gabriel Medina, também lesionado num joelho, após a etapa do Brasil. O campeão mundial foi substituído pelo compatriota Yago Dora, tal como já tinha sido anunciado previamente. Dora que está integrado num super heat, com Italo Ferreira e o sul-africano Jordy Smith.Em sentido inverso, registam-se alguns regressos, com o maior destaque a ser, para já, o de Kelly Slater. Kelly Slater falhou a etapa de El Salvador e Brasil por supostas questões físicas, enquanto era filmado a surfar na Indonésia. Contudo, a mítica direita de J-Bay deverá ter sido razão suficiente para o 11 vezes campeão mundial regressar à ação. Isto se não sair do quadro em cima da hora. Com ele regressam também os havaianos Seth Moniz e Barron Mamiya.Do lado feminino quem também parece estar de volta é a australiana Tyler Wright, depois de falhar uma etapa devido a Covid-19, primeiro, e a problemas com o visto, depois, na etapa do Rio de Janeiro. A wildcard da prova feminina é a norte-americana Tia Blanco, como já tinha sido anunciado.Está, assim, tudo a postos para uma etapa que promete ser decisiva nas contas pelo top 5 final do ranking, que vai discutir o título mundial na finalíssima de Trestles, na Califórnia. O período de espera do J-Bay Open arranca já na terça-feira e prolonga-se até 21 de Julho.H1: Griffin Colapinto (EUA) x Matthew McGillivray (AFS) x Jadson Andre (BRA)H2: Italo Ferreira (BRA) x Jordy Smith (AFS) x Yago Dora (BRA)H3: Jack Robinson (AUS) x Kolohe Andino (EUA) x Luke Thompson (AFS)H4: Filipe Toledo (BRA) x Nat Young (EUA) x Josh Faulkner (AFS)H5: Ethan Ewing (AUS) x Barron Mamiya (HAV) x Jackson Baker (AUS)H6: Kanoa Igarashi (JAP) x Caio Ibelli (BRA) x Seth Moniz (HAV)H7: Callum Robson (AUS) x Samuel Pupo (BRA) x Jake Marshall (EUA)H8: Miguel Pupo (BRA) x Connor O’ Leary (AUS) x Kelly Slater (EUA)H1: Stephanie Gilmore (AUS) x Brisa Hennessy (CRC) x Courtney Conlogue (EUA)H2: Carissa Moore x (HAV) x Gabriela Bryan (HAV) x Tia Blanco (EUA)H3: Johanne Defay (FRA) x Isabella Nichols (AUS) x Caroline Marks (EUA)H4: Lakey Peterson (EUA) x Tatiana Weston-Webb (BRA) x Tyler Wright (AUS)