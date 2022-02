Kelly Slater e John John Florence brilham a caminho dos quartos-de-final em Pipeline

Pipeline ofereceu mais um dia de tubos épicos para a realização dos 16 avos-de-final e oitavos-de-final da prova masculina do Billabong Pro Pipeline, a etapa inaugural do circuito mundial de 2022. Depois de uma manhã marcada por mar pequeno, onde Frederico Morais acabou eliminado, da parte da tarde as ondas praticamente duplicaram de tamanho, com os insuspeitos Kelly Slater e John John Florence, mas também alguns rookies, a liderarem o show de tubos.Uma jornada que ficou marcada por notas excelentes e tubos incríveis, mas também por várias surpresas. As eliminações de Italo Ferreira e Filipe Toledo foram as mais surpreendentes nos oitavos-de-final. Jordy Smith foi outro dos derrotados nesta fase. Antes disso, já Griffin Colapinto, Conner Coffin ou Jack Robinson tinham caído na ronda 3. Tudo somado, não há um único top 5 mundial de 2021 ainda em prova – e do top 10 apenas Kanoa Igarashi ainda resiste. Mas entre os rookies, há dois surfistas na luta pelo triunfo na etapa havaiana.A ação começou a um ritmo baixo em Pipe, numa manhã com tubos pequenos, que não permitiam pontuações elevadas aos surfistas. No primeiro heat do dia aconteceu logo surpresa, com o wildcard havaiano Barron Mamiya a derrotar Conner Coffin, enquanto na bateria seguinte Kelly Slater deu um ar da sua graça, não sentindo dificuldade para eliminar o rookie Jake Marshall. Kanoa Igarashi e Leo Fioravanti também fizeram a sua parte, antes de Italo Ferreira aumentar a fasquia, ao vencer o wildcard peruano Miguel Tudela com um score de 13,67 pontos.Até aqui Pipe não oferecia condições de excelência, mas o panorama prometia mudar, com a subida do mar para a tarde. Infelizmente, essa subida não apanhou Frederico Morais na água. Depois de Miguel Pupo também carimbar lugar nos oitavos-de-final, Kikas esteve aquém do esperado, acabando eliminado frente ao rookie costarriquenho Carlos Muñoz. Um heat que terminou com a lesão de Muñoz, que acabou por impedi-lo de competir na ronda seguinte. O costarriquenho ainda entrou na água novamente, mas sem conseguir surfar. Sorte do também rookie peruano Lucca Mesinas, que nesta ronda 3 já tinha batido Kolohe Andino.A segunda metade da ronda viu Toledo não se deixar surpreender por Ivan Florence, irmão mais novo de John John. Depois disso, Seth Moniz venceu o duelo havaiano frente a Zeke Lau, antecipando uma das grandes surpresas da ronda: o rookie João Chianca voltou a brilhar, desta feita para eliminar Jack Robinson. O australiano tinha sido a estrela do dia inaugural em Pipe, mas esta terça-feira não beneficiou de condições de excelência para voltar a brilhar.Alertado pelas surpresas, John John Florence entrou na água disposto a não facilitar e mesmo perante condições marginais, encontrou ondas para somar 14,57 pontos. O havaiano fez o melhor score da ronda e deu uma combinação ao rookie australiano Jackson Baker. Quem também esteve perto desse nível foi o rookie brasileiro Samuel Pupo, que eliminou o compatriota Deivid Silva, graças a um score de 14. Isto já depois de Caio Ibelli ter surpreendido Griffin Colapinto e de o rookie Callum Robson ter vencido Ethan Ewing, num duelo 100 por cento australiano. A ronda terminou com um triunfo suado de Jordy Smith frente a Matthew McGillivray num duelo de sul-africanos.Foi com o mar a dar sinais de estar a crescer e bem que a ação avançou para os oitavos-de-final e a partir daqui o espetáculo foi outro. A ronda abriu com um embate muito aguardado entre Kelly Slater e o wildcard e especialista local Barron Mamiya. O jovem havaiano fez o 11 vezes campeão mundial tremer e chegou a encostá-lo às cordas. Com 15,17 pontos, Mamiya esteve muito perto de vencer. Mas nos últimos segundos, o rei fez magia e encontrou uma onda que lhe valeu 9,23 pontos e a passagem para a próxima fase, com um score de 17,23.Numa fase em que tanto se fala de vacinação e na possibilidade de Slater poder perder várias etapas, o veterano surfista norte-americano, que está a dias de completar 50 anos, voltou a mostrar que ainda é dos melhores do Mundo, sobretudo em condições tubulares. Com os quartos-de-final garantidos, Kelly já olha para o próximo embate. Pela frente terá Kanoa Igarashi, que vem com menos ritmo e brilho, após um triunfo suado frente ao italiano Leo Fioravanti.Ainda na primeira metade do draw, Miguel Pupo acabou por destronar Italo Ferreira, num heat em que o campeão mundial de 2019 esteve desencontrado com o mar. Pupo vai lutar por uma vaga nas meias-finais frente ao peruano Lucca Mesinas, um dos dois rookies ainda em prova. Um emparelhamento que abre caminho a uma possível final para Kelly Slater, depois de no ano passado ter sido travado nas meias-finais desta etapa por John John Florence, o grande favorito em Pipe.Do outro lado do quadro, as surpresas aconteceram com o triunfo de Seth Moniz frente a Filipe Toledo. Foi só o mar crescer para Toledo desaparecer. Um heat sem grandes pontuações, onde o havaiano acabou por aproveitar o conhecimento local para seguir em frente. Na próxima fase, Seth Moniz vai ser o adversário de John John, que nos oitavos-de-final teve de elevar e muito o nível para vencer a grande sensação desta prova. Com uma onda de 9,77 pontos e outra de 8, Florence somou 17,77 pontos já na parte final do heat, superando os 16,74 do rookie João Chianca, que protagonizou a melhor onda do campeonato até ao momento, com 9,87 pontos.Nos dois últimos heats do dia, o espetáculo acalmou um pouco, mas ainda houve tempo para Caio Ibelli, que está nesta prova como substituto de Gabriel Medina, aproveitar a oportunidade e derrotar o rookie Callum Robson rumo aos quartos-de-final. Na última bateria do dia houve mais uma surpresa, com o rookie Samuel Pupo a eliminar o gigante Jordy Smith. Assim, além de juntar-se ao irmão Miguel nos quartos-de-final, Samuel vai disputar com o compatriota Caio Ibelli a presença nas meias-finais em Pipeline. Eles que são as três esperanças brasileiras, numa etapa em que o claro favoritismo está do lado de John John Florence e Kelly Slater. Sobretudo, se o mar continuar grande.HEAT 1: Barron Mamiya (HAW) 10.77 DEF. Conner Coffin (USA) 8.57HEAT 2: Kelly Slater (USA) 11.70 DEF. Jake Marshall (USA) 1.50HEAT 3: Kanoa Igarashi (JPN) 7.67 DEF. Owen Wright (AUS) 5.63HEAT 4: Leonardo Fioravanti (ITA) 9.66 DEF. Nat Young (USA) 7.33HEAT 5: Italo Ferreira (BRA) 13.67 DEF. Miguel Tudela (PER) 9.60HEAT 6: Miguel Pupo (BRA) 12.84 DEF. Connor O’Leary (AUS) 7.10HEAT 7: Carlos Munoz (CRI) 12.37 DEF. Frederico Morais (PRT) 7.43HEAT 8: Lucca Mesinas (PER) 12.23 DEF. Kolohe Andino (USA) 11.10HEAT 9: Filipe Toledo (BRA) 12.44 DEF. Ivan Florence (HAW) 9.50HEAT 10: Seth Moniz (HAW) 12.00 DEF. Ezekiel Lau (HAW) 10.27HEAT 11: Joao Chianca (BRA) 13.37 DEF. Jack Robinson (AUS) 8.33HEAT 12: John John Florence (HAW) 14.57 DEF. Jackson Baker (AUS) 5.40HEAT 13: Caio Ibelli (BRA) 11.23 DEF. Griffin Colapinto (USA) 10.43HEAT 14: Callum Robson (AUS) 10.97 DEF. Ethan Ewing (AUS) 10.00HEAT 15: Samuel Pupo (BRA) 14.00 DEF. Deivid Silva (BRA) 5.26HEAT 16: Jordy Smith (ZAF) 14.00 DEF. Matthew McGillivray (ZAF) 10.00HEAT 1: Kelly Slater (USA) 17.23 DEF. Barron Mamiya (HAW) 15.17HEAT 2: Kanoa Igarashi (JPN) 11.70 DEF. Leonardo Fioravanti (ITA) 10.50HEAT 3: Miguel Pupo (BRA) 12.40 DEF. Italo Ferreira (BRA) 8.73HEAT 4: Lucca Mesinas (PER) 3.07 DEF. Carlos Munoz (CRI) INJHEAT 5: Seth Moniz (HAW) 8.00 DEF. Filipe Toledo (BRA) 3.50HEAT 6: John John Florence (HAW) 17.77 DEF. Joao Chianca (BRA) 16.74HEAT 7: Caio Ibelli (BRA) 12.83 DEF. Callum Robson (AUS) 5.23HEAT 8: Samuel Pupo (BRA) 15.16 DEF. Jordy Smith (ZAF) 8.20Billabong Pro Pipeline Men’s Quarterfinals Matchups:HEAT 1: Kelly Slater (USA) vs. Kanoa Igarashi (JPN)HEAT 2: Miguel Pupo (BRA) vs. Lucca Mesinas (PER)HEAT 3: Seth Moniz (HAW) vs. John John Florence (HAW)HEAT 4: Caio Ibelli (BRA) vs. Samuel Pupo (BRA)