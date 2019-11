Kelly Slater e WSL lançam programa "Ultimate Surfer" na TV norte-americana

Chama-se "Ultimate Surfer" e é a grande surpresa revelada pela nova equipa de produção de conteúdos da WSL para o ano de 2020. Trata-se de um concurso de talentos em tudo idêntico ao "Ultimate Fighter", da UFC, em que Kelly Slater vai ter um papel determinante na escolha dos concorrentes vencedores. Um concurso que será transmitido no canal ABC, da televisão norte-americana.Apesar de estarmos a falar de um programa com a componente reality show, os prémios em jogo poderão passar mesmo pela entrada dos concorrentes em provas do WCT, segundo anunciou a WSL em comunicado. O programa começará a ser gravado no próximo ano, não havendo ainda data oficial para a estreia.A primeira temporada deste "Ultimate Surfer" terá oito episódios, acontecerá no Surf Ranch de Kelly Slater e só dois surfistas e duas surfistas chegarão à final. Os concorrentes irão passar várias semanas no Surf Ranch, onde terão batalhas pela frente e desafios de forma a evoluírem e a evitarem as eliminações semanais."Esta é uma oportunidade sem precedentes para um surfista e uma surfista se juntarem à elite mundial numa prova do WCT", começou por dizer Kelly Slater. "Este programa colocará frente a frente alguns dos mais jovens talentosos surfistas de forma a ver quem vinga no final. O Surf Ranch parece o palco ideal para tudo isto. Estou ansioso para ver como eles irão superar o desafio", frisou Slater, dando praticamente a entender que os vencedores do programa deverão adquirir wildcards para a etapa do WCT que ali se realiza, na piscina de ondas desenvolvida pelo 11 vezes campeão mundial.O "Ultimate Surfer" contará na produção com Dana White, que é famoso por ser o presidente da UFC, confirmando assim o facto de este novo concurso para surfistas ser em tudo idêntico àquele que procura captar novos talentos para a UFC, a grande marca mundial de MMA.Os surfistas interessados têm de ter, pelo menos, 21 anos e deverão candidatar-se em www.UltimateSurferCasting.com.