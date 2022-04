Kelly Slater infetado com Covid-19 após presença nos Oscares

A presença de Kelly Slater na cerimónia dos Oscares de 2022 foi notícia por toda a parte, mas o que o 11 vezes campeão mundial não esperava era a fatura que chegou mais tarde. Na passada quinta-feira, Slater publicou nas suas redes sociais o resultado de um teste positivo à Covid-19.Uma situação que, a confirmar-se, vem colocar Slater em risco de competir em Bells Beach, na quarta etapa do CT 2022, que arranca a 10 de Abril, na Austrália. Para já, o atual número dois mundial ainda surge no draw e a WSL garante que KS não desistiu do evento, estando a correr contra o tempo para conseguir participar.Agora, Slater tem de esperar por um resultado negativo que permita fazer a viagem para a Austrália. As regras sanitárias nos Estados Unidos obrigam Slater a estar isolado até esta segunda-feira. Amanhã fará um teste e caso esteja negativo e não apresentar sintomas pode, finalmente, deixar Hollywood.Depois, Kelly Slater terá de enfrentar toda a logística para voar para a Austrália, onde as regras obrigam a ter um teste negativo com 72 horas de antecedência do voo ou ter-se a vacinação completa, algo que ainda é dúbio no caso do veterano surfista norte-americano, que até certo ponto se mostrou contra a vacinação obrigatória.Resta perceber se ainda haverá margem para Slater chegar a tempo a Bells Beach, no estado de Victoria, e de se adaptar às condições locais e ao jet lag. Na pior das hipóteses, Kelly até poderá faltar à ronda inaugural, que não é de eliminação, entrando posteriormente na ronda 2, de repescagem. Tudo vai depender também das condições do mar e de a prova arrancar ou não logo nos primeiros dias da janela de espera.Embora a notícia tenha sido dada na véspera do dia 1 de Abril, a mesma parece ser verdadeira. Isto porque Slater habituou-nos ao longo dos anos a brincar com a data. Na década passada chegou a dizer que não iria marcar presença na primeira etapa da temporada na Gold Coast, tratando-se apenas de uma brincadeira do dia das mentiras. Anos mais tarde, também anunciou a saída do seu patrocinador de longa data, a Quiksilver, a 1 de Abril, embora essa notícia tivesse sido verdadeira.