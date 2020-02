Kelly Slater quer construir maior piscina de ondas do Mundo perto de Coachella

Vai situar-se perto de Coachella Valey, onde se celebra o famoso festival de música e artes, na Califórnia, e dará pelo nome de Kelly Slater Surf Resort. Este é o novo mega projeto do 11 vezes campeão mundial, que pretende construir ali a maior piscina de ondas do Mundo. Um avanço tecnológico em relação à famosa onda artificial com que espantou o Mundo em 2015 e que ficou situada também na Califórnia, o Surf Ranch.





O projeto está avaliado em 200 milhões de dólares e além desta super piscina, que terá uma capacidade para cerca de 18 milhões de galões de água – algo como 68 milhões de litros -, ainda incluirá outras infraestruturas, como um hotel de luxo com 150 quartos ou 600 residências privadas. Será ainda possível praticar outros desportos aquáticos, como o SUP ou o Foilboarding, ou até skate e escalada, entre outras atividades radicais."Estou muito animado por criar um novo desing para a Kelly Slater Wave Company e criar uma nova onda modelo e única em qualquer outro lugar do Mundo", anunciou o 11 vezes campeão mundial, que, tal como fez com o Surf Ranch, onde anualmente acontece uma etapa do WCT, tem planos para receber provas e eventos neste novo parque de ondas.O projeto envolve ainda as empresas Meriwether Cos. and Big Sky Wave, que já estiveram no local do futuro Kelly Slater Surf Resort. Trata-se de uma zona de deserto, onde os campos de golf são às centenas e a oferta é muito pouco além disso. "Estivemos lá durante cinco dias e foi muito aborrecido porque não havia muito para fazer", afirmou Noah Hahn, um dos responsáveis d a empresa Meriwether Cos.Esta nova piscina projeta ter espaço para 25 surfista em simultâneo na água, sendo que a onda principal pode ter até cinco surfistas em simultâneo a surfar, ficando os outros em ondas mais pequenas no final da lagoa. A tecnologia utilizada será a mesma do Surf Ranch, em Lemoore, embora com alguma evolução, e Kelly Slater garante que esta mega piscina gastará menos água que, por exemplo, um campo de golfe.O Kelly Slater Surf Resort vai ter cerca de 160 hectares e será localizado concretamente em La Quinta, a cerca de 10 quilómetros de Coachella Valley. O início das obras está previsto para 2021 e a abertura do parque para 2022. Contudo, falta apenas o "sim" legal ao projeto por parte das autoridades locais.