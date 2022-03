Kelly Slater surpreendido com preço dos combustíveis em Portugal: «Que tal 8,8 litros por 18 euros?»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Kelly Slater, lenda do surf e 11 vezes campeão mundial da modalidade, não conseguiu ficar indiferente à subida dos preços que os combustíveis têm sofrido nos últimos dias em Portugal, tendo publicado uma fotografia num posto de abastecimento, em Lisboa, onde mostrou a indignação."Então pensavam que o preço do combustível nos EUA estava alto esta semana? E que tal dois galões por 19,72 dólares (cerca de 18 euros) esta manhã em Lisboa?", questionou o norte-americano na legenda da foto publicada numa story no Instagram.