Kelly Slater vence Pipeline e faz história

Kelly Slater escreveu, este sábado, mais uma página dourada no surf mundial, após conquistar o triunfo no Billabong Pro Pipeline, a etapa inaugural do Circuito Mundial de 2022. Slater conseguiu este feito a apenas seis dias de completar 50 anos, aumentando, dessa forma, o recorde que já lhe pertencia de surfista mais velho a vencer uma etapa. E fê-lo com uma performance de excelência e pontuações quase perfeitas.Com tubos bem grandes e pesados a marcarem presença para o dia final da prova havaiana, Kelly pegou na batuta desde cedo e nunca mais parou até conseguir o triunfo final. Isto depois de o grande favorito à vitória, o havaiano John John Florence, ter sido eliminado de forma surpreendente logo nos quartos-de-final.Slater, que já não vencia uma etapa desde Teahupoo, no Taiti, em 2016, não desperdiçou uma oportunidade de ouro para continuar a fazer história e aumentar o seu registo de longevidade. O 11 vezes campeão mundial deu uma lição de tubos à concorrência e carimbou o 56.º triunfo da carreira em etapas do CT. Este foi o oitavo título em Pipeline, onde tinha vencido pela última vez em 2013.Tudo começou para KS com um triunfo frente a Kanoa Igarashi no primeiro heat dos quartos-de-final. Com o mar ainda a crescer, Slater começou cedo a mostrar-se conectado com as ondas, deixando o surfista japonês quase em combinação. Foi depois do triunfo de Slater e da vitória de Miguel Pupo frente a Lucca Mesinas, que aconteceu o grande anticlímax desta derradeira jornada em Pipe, com Seth Moniz a surpreender John John num heat totalmente havaiano. Foram 17,93 pontos contra apenas 16,67 de Florence, que defendia o estatuto de campeão em título deste evento e que parecia ser um vencedor antecipado.Com o caminho aberto para um triunfo história, Kelly teve um heat bem emocionante nas meias-finais frente a Miguel Pupo, que começou com o veterano surfista a conseguir forçar uma interferência do surfista brasileiro. Apesar de ter ficado ali com o segundo melhor score a contar apenas metade, Pupo não desistiu e ainda assustou Slater, que cometeu alguns erros incomuns, talvez pela proximidade com o momento histórico.Na outra meia-final Seth Moniz provou que não eliminou John John por acaso e proporcionou mais uma grande performance, desta vez frente ao brasileiro Caio Ibelli. Com 13,50 pontos, Moniz carimbou facilmente a passagem à primeira final da carreira no CT, mostrando-se um último obstáculo de nível elevado para Kelly Slater.Depois de uma pausa de alguns minutos para Seth Moniz recuperar o fôlego, a final foi para a água com 40 minutos no relógio. Após um arranque com falhas de parte a parte, acabou por ser o veterano a abrir as hostilidades com uma onda de 9 pontos. Sem reação, Seth Moniz deixou Slater liderar a bateria do início ao fim. E só na última troca de ondas o havaiano conseguiu responder, fazendo uma onda de 9,43 pontos. Só que na onda anterior, Kelly tinha carimbado história com a melhor nota da final. Um drop abismal e uma entrada atrasada no tubo, que lhe renderam uma saída em glória e 9,77 pontos.Foi com muita emoção à mistura que Slater festejou o triunfo ainda na água, sendo depois carregado em ombros para o pódio, com ajuda do finalista vencido. Um final épico para um dos momentos mais históricos do surf mundial. Na próxima semana o Tour desloca-se para Sunset Beach, também no North Shore de Oahu, no Havai, e Kelly Slater vai lá chegar com 50 anos e com a licra amarela de líder do ranking mundial vestida.