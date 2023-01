Kika Veselko a postos para a luta pelo título mundial júnior

O período de espera do Mundial Júnior da WSL tem início já esta segunda-feira e Kika Veselko vai ser a representante portuguesa na prova que se disputa em San Diego, na Califórnia. Este sábado ficaram a ser conhecidos os heats da ronda inaugural, com a campeã nacional de 2021 a ficar colocada como top seed no oitavo e último heat da ronda inaugural feminina.A postos para lutar pelo triunfo numa prova que está de regresso após uma pausa de dois anos originada pela pandemia, Kika vai ter pela frente na estreia a japonesa Sara Wakita e a norte-americana Ella McCaffray. As vencedoras de cada bateria avançam diretamente para os oitavos-de-final, enquanto as derrotadas vão disputar uma ronda de repescagem.Entre as 24 surfistas em prova, destaque ainda para as norte-americanas Kirra Pinkerton, Sawyer Lindblad e Alyssa Spencer, a alemã Rachel Presti, a peruana Daniella Rosas, a australiana Zahli Kelly e ainda a brasileira e ex-top mundial Luana Silva, que compõe o restante lote de cabeças-de-série.Nesta luta que recebe surfistas até 20 anos, destaque ainda para a presença de surfistas mais jovens com enorme potencial em termos do surf mundial. A australiana Sierra Kerr, a canadiana Erin Brooks, a francesa Aelan Vaast, a havaiana Eweleiula Wong ou a basca Janire González Etxabarri são alguns dos nomes que podem surpreender.Do lado masculino, onde não há representação portuguesa, o havaiano Eli Hanneman, o francês Kauli Vaast, os norte-americanos Kade Matson e Jett Schilling, o basco Adur Amatriain, o australiano Joel Vaughan ou o brasileiro Ryan Kainalo são alguns dos principais nomes em competição.H1: Kirra Pinkerton (EUA) x Ellie Harrison (AUS) x Gemma Hanafey (AFS)H2: Sawyer Lindblad (EUA) x Sierra Kerr (AUS) x Rubiana Brownell (CRC)H3: Alyssa Spencer (EUA) x Puamakamae DeSoto (HAV) x Nanaho Tsuzuki (JAP)H4: Luana Silva (BRA) x Janire González Etxabarri (ESP) x Erin Brooks (CAN)H5: Zahli Kelly (AUS) x Sol Aguirre (PER) x Anon Matsuoka (JAP)H6: Daniella Rosas (PER) x Ewleiula Wong (HAV) x Aela Vaast (FRA)H7: Rachel Presti (ALE) x Laura Raupp (BRA) x Louise Lepront (AFS)H8: Francisca Veselko (PRT) x Sara Wakita (JAP) x Ella McCaffray (EUA)H1: Kauli Vaast (FRA) x Ryan Kainalo (BRA) x Noa Dupouy (FRA)H2: Brodi Sale (HAV) x Jackson Bunch (HAV) x Tenshi Iwami (JAP)H3: Jett Schilling (EUA) x Tide-Lee Ireland (AFS) x Taro Watanabe (EUA)H4: Joel Vaughan (AUS) x Marlon Harrison (AUS) x Jarvis Earle (AUS)H5: Adur Amatriain (ESP) x Levi Slawson (EUA) x Tommy Coleman (EUA)H6: Alan Cleland (MEX) x Eli Hanneman (HAV) x Lennox Chell (AUS)H7: Kade Matson (EUA) x Cauã Costa (BRA) x Kian Martin (SUE)H8: Luke Thompson (AFS) x Oscar Berry (AUS) x Bitor Garitaonandia (ESP)