Kika Veselko avança para os quartos-de-final na Ericeira

Kika Veselko garantiu, esta sexta-feira, a passagem aos quartos-de-final do EDP Vissla Ericeira Pro, penúltima etapa do circuito Challenger Series. A campeã mundial júnior em título brilhou alto em Ribeira d'Ilhas, numa jornada marcada pelas eliminações de Teresa Bonvalot e Frederico Morais, que terminaram a prova portuguesa no 9.° posto.

A competir nos oitavos-de-final frente à norte-americana Sawyer Lindblad, atual número 3 do ranking, Kika operou uma sensacional reviravolta já nos minutos finais da bateria, vencendo a disputa com 14,17 pontos, contra 13,04 da adversária.

Com este desfecho, a jovem surfista portuguesa garantiu já o melhor resultado da carreira no circuito Challenger Series, que define as vagas para o circuito mundial do próximo ano.

Na próxima fase, Kika tem pela frente a norte-americana Zoe Bennedetto, que foi a responsável pela eliminação de Teresa Bonvalot nos oitavos-de-final. Uma derrota que atrapalha as contas da campeã nacional, que chegou à Ericeira no 11.° posto.

Quem também ficou pelo caminho, mas nos oitavos-de-final de final masculinos, foi Frederico Morais, depois de ser derrotado no último heat do dia pelo francês Justine Becret. Atual número 5 do ranking, Kikas deu mais um passo rumo ao circuito mundial do próximo ano, mas deverá ter hipotecado a hipótese de garantir a qualificação de forma antecipada, já na Ericeira.