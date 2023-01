Kika Veselko destaca-se na ronda inaugural do Mundial Júnior

Começou da melhor forma a prestação de Kika Veselko no Mundial Júnior da WSL, que arrancou esta segunda-feira em San Diego, Califórnia. A jovem surfista portuguesa conseguiu a melhor performance da ronda inaugural feminina, garantindo a passagem direta para os oitavos-de-final da prova que decide o título mundial da categoria.A competir nas ondas de uma região que bem conhece, uma vez que chegou a passar várias temporadas na Califórnia durante a juventude, Kika esteve em grande plano na estreia, juntando a melhor onda da ronda inaugural feminina, com 7,67 pontos a roçarem a excelência, ao melhor score, com 13,67 pontos num máximo de 20.A campeã nacional de 2021 entrou na água na última bateria do dia e não sentiu grandes dificuldades em impor o seu surf, acabado por carimbar um triunfo folgado perante a concorrência da norte-americana Ella McCaffray (10,43) e da japonesa Sara Wakita (8,14), ambas atiradas para a repescagem.Com a passagem aos oitavos-de-final já garantida, Kika só deverá regressar à ação mais perto do final da semana, com as previsões a apontarem para a entrada de uma forte ondulação. A surfista portuguesa espera agora pela definição da ronda de repescagem para conhecer a adversária na próxima fase, sabendo já que se manterá como cabeça-de-série.A par de Kika Veselko, só as norte-americanas Alyssa Spencer e Sawyer Lindblad conseguiram impor o estatuto de favoritas, com todas as outras top seeds a serem atiradas para a repescagem. A grande surpresa do dia foi a performance da jovem canadiana Erin Brooks, que venceu a bateria em que estava presente a brasileira e ex-top mundial Luana Silva. A australiana Ellie Harrison, a peruana Sol Aguirre, a francesa Aelan Vaast e a brasileira Laura Raupp foram as outras surfistas que saíram vencedoras nesta ronda inaugural.Do lado masculino, onde Portugal não tem qualquer representante em jogo, o grande destaque do dia foi o havaiano Eli Hanneman, que conseguiu um total de 15,17 pontos. Os norte-americanos Levi Slawson e Taro Watanabe, o brasileiro Cauã Costa, o francês Kauli Vaast, os australianos Jarvis Earle e Oscar Berry e o havaiano Jackson Bunch foram os outros vencedores do dia.