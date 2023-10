Kika Veselko destaca-se no dia inaugural do Ericeira Pro

Francisca Veselko garantiu, este domingo, a passagem à ronda 2 do EDP Vissla Pro, sendo, igualmente, a grande figura do dia inaugural da etapa portuguesa do circuito Challenger Series. Numa manhã marcada por ondas de pouca qualidade, a campeã mundial júnior em título deu nas vistas, a conseguir o melhor score das oito baterias realizadas na ronda inaugural feminina.Numa jornada marcada também por duas eliminações entre a armada lusa, com Yolanda Hopkins e Carolina Mendes a não se encontrarem com o mar e a despedirem-se praticamente do sonho da qualificação para o World Tour 2024, coube a Kika salvar a honra nacional com uma performance de encher o olho. A uma onda excelente, pontuada com 8,50 pontos em 10 possíveis, Veselko ainda juntou outra onda de 4,90, o que perfez um total de 13,40 pontos.Dessa forma, Kika Veselko junta a Teresa Bonvalot na ronda 2. A campeã nacional em título foi a única das quatro surfistas portuguesas em prova a conseguir entrada direta para a ronda 2, em virtude de ser cabeça-de-série, uma vez que ocupa a 11.ª posição do ranking. E na próxima fase Kika e Teresa vão estar mesmo frente a frente no heat 7, onde vão medir forças com a francesa Vahine Fierro e a canadiana Erin Brooks. Em jogo vai estar a passagem aos oitavos-de-final da prova portuguesa.Com as previsões do mar a não serem as melhores, a organização da prova decretou já hoje dia de descanso para segunda-feira. A próxima chamada acontecerá apenas na terça-feira, onde poderá acontecer a estreia da prova masculina. Frederico Morais, atual número 5 do ranking e um dos surfistas com real possibilidade de garantir a qualificação já na Ericeira, entra em cena somente na ronda 2. Antes disso, os wildcards Martim Nunes, Henrique Pyrrait e Joaquim Chaves irão defender as cores nacionais na ronda inaugural.HEAT 1: Sally Fitzgibbons (AUS) vs. Ariane Ochoa (EUK) vs. Kobie Enright (AUS) vs. DaniellaRosas (PER)HEAT 2: Sarah Baum (RSA) vs. Luana Silva (BRA) vs. Natasha Van Greunen (RSA) vs. Nadia Erostarbe (EUK)HEAT 3: Bronte Macaulay (AUS) vs. Zahli Kelly (AUS) vs. Tessa Thyssen (FRA) vs. Sophia Medina (BRA)HEAT 4: India Robinson (AUS) vs. Bella Kenworthy (USA) vs. Nanaho Tsuzuki (JPN) vs. Nikki Van Dijk (AUS)HEAT 5: Isabella Nichols (AUS) vs. Sophie McCulloch (AUS) vs. Sol Aguirre (PER) vs. Zoe McDougall (HAW)HEAT 6: Alyssa Spencer (USA) vs. Ellie Harrison (AUS) vs. Anon Matsuoka (JPN) vs. Pauline Ado (FRA)HEAT 7: Vahine Fierro (FRA) vs. Teresa Bonvalot (POR) vs. Francisca Veselko (POR) vs. Erin Brooks (CAN)HEAT 8: Sawyer Lindblad (USA) vs. Macy Callaghan (AUS) vs. Zoe Benedetto (USA) vs. Laura Raupp (BRA)HEAT 1: Kobie Enright (AUS) 9.30 DEF. Nadia Erostarbe (EUK) 8.27, Ella McCaffray (USA) 8.16, Janire Gonzalez Etxabarri (EUK) 7.50HEAT 2: Natasha Van Greunen (RSA) 8.27 DEF. Daniella Rosas (PER) 7.23, Yolanda Hopkins (POR) 6.04, Puamakamae DeSoto (HAW) 5.33HEAT 3: Tessa Thyssen (FRA) 11.66 DEF. Nikki Van Dijk (AUS) 9.37, Sara Wakita (JPN) 8.53, Nyxie Ryan (AUS) 7.67HEAT 4: Nanaho Tsuzuki (JPN) 10.77 DEF. Sophia Medina (BRA) 9.24, Zoë Steyn (RSA) 9.06, Carolina Mendes (POR) 2.07HEAT 5: Sol Aguirre (PER) 11.67 DEF. Pauline Ado (FRA) 9.23, Leilani McGonagle (CRC) 8.00, Arena Rodriguez Vargas (PER) 6.00HEAT 6: Anon Matsuoka (JPN) 11.73 DEF. Zoe McDougall (HAW) 11.23, Jessie Van Niekerk (RSA) 9.24, Kirra Pinkerton (USA) 7.73HEAT 7: Francisca Veselko (POR) 13.40 DEF. Laura Raupp (BRA) 10.50, Minami Nonaka (JPN) 9.13, Amuro Tsuzuki (JPN) 5.93HEAT 8: Zoe Benedetto (USA) 12.50 DEF. Erin Brooks (CAN) 12.50, Nora Liotta (HAW) 12.23, Eweleiula Wong (HAW) 8.73