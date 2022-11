Kika Veselko e Carolina Mendes na ronda 2 em Saquarema

A armada lusa viveu, esta sexta-feira, mais um dia positivo no Saquarema Pro, penúltima etapa do circuito Challenger Series. Com apenas duas surfistas em prova nos restantes heats da ronda inaugural da prova feminina, tanto Kika Veselko como Carolina Mendes conseguiram avançar para a ronda 2. Com destaque para Kika, que venceu a última bateria da ronda e ainda eliminou uma das principais adversárias de Teresa Bonvalot na luta pela qualificação para o circuito mundial.

Com apenas seis heats por se realizarem e com as condições do mar a melhorarem em relação à lotaria da véspera, Carol foi a primeira a entrar na água, conseguindo uma prestação positiva. Com 9,90 pontos, a ex-campeã nacional apenas foi superada pelos 10,20 pontos da basca Nadia Erostarbe, deixando pelo caminho a australiana Zahli Kelly (9,17), número 17 do ranking, e a brasileira Taina Hinckel (9,13).

Um bom sinal para o que viria de seguida, com Kika Veselko a ter uma prestação muito consistente, somando 12,56 pontos para fechar a ronda com um triunfo. Kika deixou a ex-top mundial Chelsea Tuach, de Barbados, no segundo posto, com 10,97 pontos, com a australiana Sophie McCulloch, atual oitava do ranking, e a brasileira Yasmin Dias a ficarem pelo caminho. Uma ajuda que Teresa Bonvalot agradece.

Nesta ronda inaugural destaque ainda para a grande performance da norte-americana Alyssa Spencer, que venceu a bateria 14 com 15,77 pontos. Em sentido inverso, outros dos resultados que ajudou as esperanças portuguesas na luta pela qualificação para o CT 2023 foi a derrota de primeira da brasileira Luana Silva, atual nona do ranking. Ou seja, as duas surfistas que se seguem a Teresa Bonvalot no ranking já ficaram pelo caminho.

Agora, na próxima fase, para onde já se tinha qualificado Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins, Carolina Mendes vai competir no heat 7, onde terá pela frente a australiana Keely Andrew, a norte-americana Alyssa Spencer e Chelsea Tuach, de Barbados. Já Kika Veselko compete no oitavo e último heat da ronda frente a porto-riquenha Havanna Cabrero, à costarriquenha Leilani McGonagle e à basca Nadia Erostarbe. Em jogo vai estar a passagem aos oitavos-de-final e pontos importantes para o ranking.

A ação avançou ainda para a ronda 2 masculina, onde Portugal já não tem representantes. Uma jornada marcada por várias eliminações de tops mundiais, como foram os casos dos brasileiros Samuel Pupo, Jadson Andre e Caio Ibelli. Em sentido inverso, Gabriel Medina conseguiu superar mais uma ronda, mesmo depois de ter sido segundo na respetiva bateria. Medina forma com o compatriota Miguel Pupo o duo resistente entre os representantes da elite mundial.