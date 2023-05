Kika Veselko e Teresa Bonvalot nos oitavos-de-final em Snapper Rocks

Kika Veselko e Teresa Bonvalot qualificaram-se, esta quinta-feira, para os oitavos-de-final da etapa inaugural do circuito Challenger Series 2023, que se está a desenrolar em Snapper Rocks, na Gold Coast australiana. Em sentido inverso Carolina Mendes e Yolanda Hopkins foram eliminadas na ronda 2, quedando-se no 17.º posto final. Também pelo caminho ficou Frederico Morais, que foi derrotado na ronda 3 masculina, falhando o acesso aos oitavos-de-final.Kika foi a primeira portuguesa a entrar na água, após a ação ter retomado com os restantes heats da ronda 2 feminina. E a campeã mundial júnior em título entrou com tudo, garantindo um triunfo convincente no heat 5, com 14,80 pontos. Pelo meio, a jovem surfista portuguesa conseguiu uma das melhores ondas do dia, com 8,83 pontos. Veselko deixou no 2.º posto a experiente australiana Sally Fitzgibbons, acabada de ser relegada do circuito mundial, enquanto a japonesa Amuro Tsuzuki e a francesa Tessa Thyssen ficaram pelo caminho.Na bateria seguinte foi a vez de Carolina Mendes entrar em cena, conseguindo bater-se bem. Numa bateria completamente dominada pela norte-americana Alyssa Spencer, com 16,17 pontos, a luta pela qualificação acabou por ser entre Carol e a francesa Vahine Fierro, com a surfista portuguesa a falhar a passagem por apenas 0,73 pontos. Mais longe desta disputa, na última posição do heat, ficou a peruana Sol Aguirre.No heat 7 houve Portugal em dose dupla na água, com Teresa Bonvalot a estrear-se em competição com um triunfo, de 11,10 pontos, enquanto Yolanda Hopkins acabou eliminada, após perder a disputa pelo 2.º posto para a brasileira e ex-top mundial Luana Silva por uma diferença de somente 0,16 pontos. A última posição da bateria coube à australiana Zahli Kelly.A ação avançou para a prova masculina, onde na ronda 3 também se discutiam as vagas nos oitavos-de-final. Kikas, que terminou no 25.º posto final, entrou na água no heat 2 e acabou por não se encontrar com o mar, conseguindo apenas uma onda digna de registo. O surfista português somou apenas 6,50 pontos e não fugiu ao último posto de uma bateria que foi vencida pelo australiano Jacob Willcox, com o sul-africano Adin Masencamp a secundá-lo – pelo caminho, tal como Frederico, ficou também o brasileiro Lucas Silveira.A prova feminina ainda regressou à água ao final da tarde, mas apenas para se realizarem os primeiros quatro heats dos oitavos-de-final. Dessa forma, as surfistas portuguesas só voltam a competir na sexta-feira. Kika Veselko vai estar logo na primeira bateria do dia, enfrentando a francesa Vahine Fierro no heat 5 dos oitavos-de-final femininos. Já Teresa Bonvalot compete frente à norte-americana Sawyer Lindblad no heat 7.