Kika Veselko junta-se a Teresa Bonvalot na ronda 2 em Ballito

O arranque madrugador do dia 3 do Ballito Pro, na África do Sul, colocou na água duas portuguesas nos dois primeiros heats da manhã. Kika Veselko e Yolanda Hopkins estiveram em ação nos heats que fecham a ronda inaugural feminina, com sortes distintas para as últimas portuguesas a estrearem-se na terceira etapa das Challenger Series 2022. Kika conseguiu seguir em frente, juntando-se a Teresa Bonvalot na fase seguinte, enquanto Yolanda Hopkins foi eliminada, tal como já tinha acontecido com Carolina Mendes e Mafalda Lopes.Ainda assim, Portugal terminou a primeira ronda com um saldo positivo, uma vez que colocou quatro dos sete surfistas com que entrou em prova na ronda 2. Isto porque do lado masculinos houve um pleno por parte de Vasco Ribeiro e Frederico Morais, que competem ainda esta quarta-feira na ronda 2.No primeiro heat desta manhã, Kika Veselko deparou-se com mais um dia de ondas difíceis em Ballito, mas conseguiu contornar as adversárias com somente uma onda de peso, a melhor da bateria, com 6,17 pontos. Kika somou um total de 8,74 pontos, sendo apenas superada pela havaiana e ex-top mundial Bettylou Sakura Johnson (10,56), enquanto pelo caminho ficou a francesa Juliette Lacome e a australiana Holly Williams (4,40). Um resultado que permite a primeira passagem para a ronda 2 da temporada a Kika Veselko.Na bateria seguinte foi a vez de Yolanda Hopkins entrar em cena, mas a surfista algarvia não teve a mesma sorte da compatriota. Com 8,87 pontos, Yolanda ficou atrás da norte-americana Sawyer Lindblad (10,83) e da francesa Tessa Thyssen (10,40), superando apenas a japonesa Sara Wakita (8,43), o que acabou por ditar um adeus precoce à competição.Na próxima fase, já só com 32 surfistas em prova, Teresa Bonvalot vai estar no heat 1, onde medirá forças com a australiana e ex-top mundial Bronte Macaulay, com a havaiana Keala Tomoda-Bannert e com a peruana Daniella Rosas. Já Kika Veselko vai competir frente à australiana e ex-top mundial Molly Picklum, à havaiana Brianna Cope e à francesa Tessa Thyssen no heat 5.Após o fecho da ronda inaugural feminina, a ação vai continuar com a ronda 2 masculina, com Vasco Ribeiro e Frederico Morais em ação. Vasco está no heat 4, que deverá ir para a água ainda da parte da manhã, onde enfrenta o brasileiro João Chianca, o indonésio Rio Waida e Josh Burke, de Barbados. Já Frederico vai competir no heat 12, que deverá fechar o dia, onde mede forças com o italiano Leo Fioravanti, o sul-africano Adin Masencamp e o brasileiro Matheus Navarro.