Kika Veselko na final do Mundial Júnior em San Diego

Kika Veselko apurou-se, ao início da noite desta sexta-feira, para a final do Mundial Júnior da World Surf League, que se está a disputar em San Diego, na Califórnia. A jovem surfista nacional vai discutir o título de campeã mundial dentro de uma hora, com a final feminina a começar um pouco antes das 22 horas em Portugal Continental.Kika, de 19 anos, vai discutir o título mundial frente à norte-americana Sawyer Lindblad, depois de nas meias-finais ter vencido a australiana Sierra Kerr. Antes disso, ao início da tarde, Veselko já tinha superado a canadiana Erin Brooks nos quartos-de-final da prova californiana.A campeã nacional de 2021 está, assim, a um pequeno passo de fazer história no surf feminino nacional, tendo já garantido a melhor prestação de uma surfista lusa nesta prova, superando o 3.º posto de Teresa Bonvalot em 2015, na Ericeira.Caso vença a final e, consequentemente, o título mundial júnior, Kika Veselko iguala o feito conseguido em 2014 por Vasco Ribeiro na prova masculina, quando se sagrou campeão mundial da categoria nas ondas da Ericeira.