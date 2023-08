Kika Veselko nas meias-finais em Lacanau

Francisca Veselko qualificou-se, este sábado, para as meias-finais do QS1000 de Lacanau, no sudoeste francês. A campeã mundial júnior em título foi a única portuguesa a conseguir qualificar-se para o dia final da prova gaulesa, que é a segunda da temporada 2023/24 do circuito de qualificação europeu para as Challenger Series 2024.Após dois dias de pausa, a ação regressou este sábado em força a Lacanau, com a realização de várias rondas masculinas e femininas, embora com o mar longe da perfeição. Na prova masculina, Francisco Almeida era o resistente entre os representantes nacionais, mas acabou por ser eliminado na ronda 5, despedindo-se no 13.º posto final.Na prova feminina, as quatro surfistas portuguesas em prova estrearam-se apenas este sábado e conseguiram todas superar a ronda 2. Contudo, na ronda 3 apenas Kika Veselko conseguiu a qualificação para os quartos-de-final, com Yolanda Hopkins, Carolina Mendes e Mafalda Lopes a ficarem pelo caminho – as duas primeiras no 9.º posto final, enquanto Mafalda foi 13.ª.Nos quartos-de-final, Kika teve um duelo muito equilibrado frente à israelita Anat Lelior, mas a portuguesa acabou por ser mais forte, graças a um score de 14,84 contra 13,83 da adversária. Agora, nas meias-finais , vai enfrentar a basca Nadia Erostarbe na luta por uma vaga na final da prova gaulesa.Francisca Veselko vai amanhã tentar dar sequência à série vitoriosa das surfistas portuguesas no circuito WQS europeu, que já dura há mais de dois anos e conta com 12 triunfos consecutivos. Isto depois de Yolanda Hopkins ter iniciado a defesa do título europeu com um triunfo no QS1000 de Newquay, no Reino Unido, no início deste mês.