Kika Veselko nos 'oitavos' do Saquarema Pro

A portuguesa Francisca Veselko avançou esta segunda-feira para a ronda de 16 do Saquarema Pro, prova do circuito de promoção à elite da Liga Mundial de Surf (WSL), enquanto as compatriotas Carolina Mendes e Teresa Bonvalot foram eliminadas.

No Rio de Janeiro, Kika, atual campeã mundial júnior, fez 8,93 pontos, num total de 20 possíveis, nas duas melhores ondas (5,00 + 3,93), sendo superada apenas pela australiana Sally Fitzgibbons, com 14,67, e deixando pelo caminho a havaiana Eweleiula Wong (5,34) e Zoë Steyn (5,27).

Na segunda bateria dos oitavos de final, Veselko vai defrontar a francesa Vahine Fierro.

Carolina Mendes e Teresa Bonvalot ficaram pelo caminho na sexta e última etapa das Challenger Series (CS), já depois de a também lusa Yolanda Hopkins ter sido afastada na véspera, ainda na ronda de 48.

Hoje, Carol ficou no quarto e último posto da quarta bateria da ronda de 32, tal como Teresinha, eliminada no sétimo heat (bateria).

No quadro masculino, o português Frederico Morais vai competir ainda hoje na oitava bateria da ronda de 32, frente ao norte-americano Kade Matson, ao australiano George Pittar e ao brasileiro Alejo Muniz.

À entrada para o evento no Brasil, o último das CS, Kika seguia no terceiro lugar do ranking e está elegível a subir para a divisão de elite em 2024, algo que garantirá automaticamente se ficar em quinto lugar no torneio, mas também pode alcançar o regresso ao circuito mundial caso seja eliminado antes, ficando nesse cenário dependente dos resultados dos seus mais diretos adversários.

As cinco mulheres mais bem classificadas neste circuito conseguem qualificar-se para o Championship Tour (CT), a liga dos campeões do surf, enquanto, em masculinos, são apurados os primeiros 10 do ranking.