Kika Veselko nos quartos-de-final do Mundial Júnior

Kika Veselko garantiu, esta quinta-feira, a passagem aos quartos-de-final do Mundial Júnior da WSL, que se está a realizar em San Diego, na Califórnia. A surfista portuguesa venceu a japonesa Sara Wakita para garantir a passagem ao dia final nas ondas de Seaside Reef, mantendo-se na luta pelo título mundial da categoria.Depois de uma estreia auspiciosa, onde garantiu a melhor onda e melhor score da ronda inaugural feminina e consequente passagem direta aos oitavos-de-final, Kika voltou a brilhar em San Diego, com um triunfo sólido frente a Sara Wakita, que já tinha enfrentado nesse heat da ronda inaugural.A campeã nacional de 2021 mostrou-se novamente conectada com as ondas e teve uma entrada forte na bateria, garantindo logo um score de 14,10 pontos nas duas primeiras ondas surfadas – 7,50 e 6,60 pontos. Foi com esse score que Kika acabou por garantir o triunfo, frente aos 8,67 pontos da surfista nipónica.Com a possibilidade dos títulos mundiais serem definidos esta sexta-feira, Kika Veselko vai enfrentar no heat 3 da próxima fase a jovem Erin Brooks, considerada uma das maiores talentos emergentes do surf mundial. Criada no Havai, mas a representar o Canadá, Brooks vem de um triunfo surpreendente nos oitavos-de-final frente à brasileira e ex-top mundial Luana Silva.Caso supere o embate com Erin Brooks, Kika irá marcar encontro nas meias-finais com a vencedora do duelo entre as australianas Sierra Kerr e Zahli Kelly ou Ellie Harrison. Na metade superior do quadro, a norte-americana Alyssa Spencer enfrenta a brasileira Kaura Raupp no primeiro heat dos quartos-de-final, enquanto a norte-americana Sawyer Lindblad mede forças com a peruana Sol Aguirre.Na prova masculina destaque para algumas eliminações surpreendentes, como a do norte-americano Jett Schilling frente ao australiano Jarvis Earle. O mexicano Alan Cleland voltou a brilhar com um score de 17,40, eliminando o brasileiro Ryan Kainalo. Ainda assim, a melhor performance pertenceu ao francês Kauli Vaast. Nos quartos-de-final estão ainda os havaianos Brodi Sale, Eli Hanneman e Jackson Bunch, o norte-americano Levi Slawson e o australiano Oscar Berry.