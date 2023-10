Kika Veselko nos quartos de final em Saquarema

Kika Veselko carimbou, esta terça-feira, a passagem aos quartos-de-final do Saquarema Pro, etapa final do circuito Challenger Series 2023, que se está a realizar no Rio de Janeiro, Brasil. A surfista portuguesa avançou mais uma ronda nas ondas canarinhas e igualou já o melhor resultado da temporada até ao momento.Após um dia marcado pela qualificação de Frederico Morais para o circuito mundial masculino do próximo ano, a organização decidiu que hoje apenas a prova feminina ia para a água. Na véspera, Kika já tinha dado nas vistas ao ser a única portuguesa a superar a ronda 2 feminina e, desta vez, elevou ainda mais a fasquia, colocando-se entre as oito melhores surfistas em Saquarema.Num duelo entre surfistas que já têm no currículo o título mundial júnior da WSK, Kika, atual detentora desse troféu, levou a melhor frente à francesa Vahine Fierro, após uma disputa muito equilibrada, que terminou com 14,03 pontos a favor da surfista portuguesa, contra 13,57 de Fierro.Kika iguala, assim, o melhor resultado da temporada neste circuito, que tinha sido obtido no início do mês na Ericeira, que antecedeu a prova de Saquarema. Na prova portuguesa, a surfista de Carcavelos foi batida pela norte-americana Zoe Benedetto e, agora, vai ter pela frente novamente uma rival dos Estados Unidos, a ex-campeã mundial ISA Kirra Pinkerton.Apesar de ter chegado ao Brasil no 16.º posto do ranking, com este resultado Kika já garantiu virtualmente a ultrapassagem a Teresa Bonvalot, que ocupava a 11.ª posição à partida para esta etapa. Dessa forma, já é certo que vai terminar a temporada como a melhor portuguesa do ranking. E caso vá mais longe em Saquarema ainda poderá terminar o ano bem dentro do top 10, embora já não tenha possibilidades de se qualificar para o circuito mundial feminino de 2024.