Kika Veselko sagra-se campeã nacional

Kika Veselko conquistou, este sábado, o título nacional feminino de surf de 2023, durante o segundo dia do Bom Petisco Peniche Pro, a última etapa da Liga MEO Surf 2023.

Este foi o segundo título da carreira para a jovem surfista de Carcavelos, de 20 anos, que já tinha sido campeã nacional em 2021. Kika recupera, assim, um título que no ano passado foi de Teresa Bonvalot.

A campeã mundial júnior em título assegurou a conquista ao apurar-se para as meias-finais em Peniche, no último heat do segundo dia de ação na Praia do Lagido.

Gabriela Dinis era a adversária de Kika nesta luta e até foi avançando na prova e colocando pressão nas contas. Contudo, ao assegurar a ida as meias-finais Veselko desfez as dúvidas em relação ao título.

No circuito masculino as dúvidas permanecem para o dia final do Bom Petisco Peniche Pro. Com a prova já nos quartos-de-final, Joaquim Chaves tem de avançar mais um heat para se sagrar campeão nacional. Se não conseguir o passaporte para as meias-finais, o campeão nacional em título Guilherme Ribeiro ainda terá uma oportunidade para revalidar o título.