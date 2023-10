Kika Veselko termina Ericeira Pro no 5.º posto

Kika Veselko garantiu, este domingo, o 5.º posto final do EDP Vissla Pro Ericeira, penúltima etapa do circuito Challenger Series 2023, que foi vencida pelo brasileiro Deivid Silva e pela norte-americana Alyssa Spencer. Um desfecho que deixa as surfistas portuguesas praticamente fora da luta pela qualificação para o circuito mundial do próximo ano, mas que coloca Frederico Morais no 3.º posto do ranking masculino e praticamente qualificado para regressar à elite do surf mundial.

No dia final da prova portuguesa, Kika tinha pela frente a norte-americana Zoe Benedetto no heat 4 dos quartos-de-final. A campeã mundial júnior em título viu a adversária, que já tinha sido responsável pela eliminação de Teresa Bonvalot nos oitavos-de-final, ser superior e vencer a disputa com 16,60 pontos contra 7,70.

A final da prova feminina acabou por ser com a norte-americana Alyssa Spencer e a brasileira e ex-top mundial Luana Silva, que já tinha uma vitória no currículo na Ericeira. Contudo, Spencer foi mais forte e venceu o duelo, com 16,50 pontos contra 15,23- Um resultado que atirou a norte-americana para o 4.ª posto do ranking feminino, onde a australiana Sally Fitzgibbons é líder e a única surfista já confirmada no World Tour do próximo ano, entre as cinco vagas em disputa.

Já Kika Veselko subiu ao 16.º posto do ranking, enquanto Teresa Bonvalot manteve o 11.º lugar da hierarquia, estando ambas afastadas das contas da qualificação. Atualmente com 14705 pontos, nem um triunfo na última prova, que se inicia a 14 de Outubro, em Saquarema, no Brasil, permitirá à campeã nacional entrar no top 5 do ranking.

Na prova masculina a final foi entre dois ex-tops mundiais, com o brasileiro Deivid Silva a levar a melhor frente ao norte-americano Jake Marshall, com 17,33 pontos contra 13,84. Um desfecho que colocou Silva na 5.ª posição do ranking, enquanto Marshall igualou Frederico Morais no 3.º posto do ranking. Com uma etapa apenas por cumprir e com uma vantagem superior a 3 mil pontos para o cut, Kikas está cada vez mais próximo de conseguir uma das 10 vagas em disputa e garantir o regresso à elite do surf mundial.