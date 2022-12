Kika Veselko vai lutar pelo título mundial júnior na Califórnia

A WSL revelou, esta terça-feira, todos os pormenores do regresso do Mundial Júnior e também a lista dos nomes dos surfistas que vão disputar o título da categoria na Califórnia, já em Janeiro, com o período de espera a começar a 9 e a terminar a 15. O maior destaque vai para o facto de a surfista portuguesa Kika Veselko ter garantido um wildcard para a prova feminina.Depois de inicialmente se ter percebido que a localização da prova seria na Califórnia, agora fica desvendado que o palco será em Seaside Reef, San Diego. Este será o regresso da prova após dois anos de ausência, causados pela pandemia. E Portugal vai estar representado, ainda que apenas na prova feminina.Com cada região a apurar apenas dois surfistas por género, coube à WSL oferecer 10 wildcards femininos e outros tantos masculinos para compor um elenco total de 24 surfistas por género. Destaque para a prova feminina que vai contar com nomes fortíssimos e já com bastante currículo entre as surfistas convidadas.Com a basca Janire Gonzalez Etxabarri e a francesa Aelan Vaast a carimbarem as vagas europeias, através do Pro Junior regional de 2022, Kika junta-se à alemã Rachel Presti como as europeias com direito a wildcard. As norte-americanas Alyssa Spencer e Kirra Pinkerton, a peruana Daniella Rosas, a canadiana Erin Brooks e a brasileira e ex-top mundial Luana Silva são outras das cabeças de cartaz.No lado masculino a Europa qualificou o francês Noa Dupouy e ainda o basco Bitor Garitaonandia, juntando-se a eles ainda o francês Kauli Vaast e o basco Adur Amatriain, surfistas já com experiência do circuito Challenger Series. A estes ainda se juntam nomes como o do norte-americano Jett Schilling, do australiano Joel Vaughan ou do havaiano Brodi Sale.Gemma Hanafey (RSA)Louise Lepront (RSA)Anon Matsuoka (JPN)Nanaho Tsuzuki (JPN)Ellie Harrison (AUS)Sierra Kerr (AUS)Janire Gonzalez Etxabarri (EUK)Aelan Vaast (FRA)Puamakamae Desoto (HAW)Eweleiula Wong (HAW)Sol Aguirre (PER)Laura Raupp (BRA)Sawyer Lindblad (USA)Rubiana Brownell (USA)Alyssa Spencer (USA)Sara Wakita (JPN)Zahli Kelly (AUS)Luana Silva (BRA)Kirra Pinkerton (USA)Erin Brooks (CAN)Daniella Rosas (PER)Rachel Presti (DEU)Francisca Veselko (PRT)Ella McCaffray (USA)Qualificados masculinosTide Lee Ireland (RSA)Luke Thompson (RSA)Kian Martin (SWE)Tenshi Iwami (JPN)Marlon Harrison (AUS)Lennox Chell (AUS)Bitor Garitaonandia (EUK)Noa Dupouy (FRA)Eli Hanneman (HAW)Jackson Bunch (HAW)Cauã Costa (BRA)Ryan Kainalo (BRA)Alan Cleland (MEX)Tommy Coleman (USA)Jett Schilling (USA)Adur Amatriain (EUK)Kauli Vaast (FRA)Kade Matson (USA)Oscar Berry (AUS)Brodi Sale (HAW)Joel Vaughan (AUS)Taro Watanabe (USA)Jarvis Earle (AUS)Levi Slawson (USA)