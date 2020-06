Kikas derrota Vasco Ribeiro na Figueira

Frederico Morais, único representante português no circuito mundial da World Surf League, foi ontem um dos destaques da segunda jornada da primeira etapa da Liga MEO, na Figueira da Foz, ao vencer o heat mais aguardado do dia frente a Vasco Ribeiro.

Os dois surfistas do concelho de Cascais terminaram o heat 7 da ronda 2 em primeiro e segundo lugar, apurando-se ambos para a próxima fase.

Kikas fechou com 12,90 pontos, batendo nos últimos minutos do heat o amigo Vasco (12,25). “Estava ansioso por voltar a competir. É sempre bom vestir a licra. Sou viciado na competição e estava com muitas saudades disto. Estou agradecido à WSL pela autorização de competir nesta etapa”, confessou Kikas, que ainda não sabe o que acontecerá com o resto da temporada do World Tour da WSL.

A jornada de ontem não contou com qualquer surpresa entre os favoritos: Pedro Henrique, Tomás Fernandes, Miguel Blanco, Pedro Coelho, Joaquim Chaves e Guilherme Fonseca avançaram para a próxima fase.

A prova termina hoje, dia em que são esperadas ondas maiores. * J.M.